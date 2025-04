Mercedes-Benz svela la visione del futuro ad Auto Shanghai 2025

In un vibrante evento pre-salone all’interno del West Bund Art Center, Mercedes-Benz ha offerto un’entusiasmante anteprima del suo futuro, sottolineando il suo solido impegno verso il mercato cinese, il suo più importante a livello globale. In occasione del 20° anniversario della sua produzione locale e delle attività tecnologiche in Cina, il costruttore automobilistico ha presentato due anteprime mondiali significative: la Mercedes-Benz CLA a passo lungo, sviluppata specificamente per la Cina, e la concept car Vision V, anticipazione di un nuovo segmento di limousine di lusso per Mercedes-Benz Vans. Entrambi i veicoli saranno protagonisti allo stand Mercedes-Benz presso il National Exhibition and Convention Center fino al 2 maggio.

Oliver Thöne, nel suo primo incarico pubblico come membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG responsabile per la Greater China, ha sottolineato la competenza tecnica e l’importanza strategica della Cina per l’azienda, che ospita il suo centro di ricerca e sviluppo più avanzato al di fuori della Germania.

Vision V: Un Nuovo Orizzonte per le Limousine di Lusso

La concept car Vision V incarna la visione Mercedes-Benz di fondere spaziosità generosa con esclusività di altissimo livello e un’esperienza digitale senza precedenti. Questa limousine di lusso, concepita per essere guidata da autista, promette un comfort inedito, dove la maestria artigianale si sposa con un’esperienza utente immersiva e avvolgente. L’esterno, caratterizzato da un design sportivo ed elegante, esalta l’iconicità del marchio e trasmette dinamismo e prestigio in egual misura.

Nuova Denominazione per una Nuova Era di Van di Lusso

A partire dal 2026, l’introduzione della nuova Van Architecture modulare, flessibile e scalabile segnerà l’inizio di una nuova era per Mercedes-Benz Vans. La futura gamma comprenderà veicoli familiari pratici, navette VIP esclusive e lussuose “Grand Limousines” di dimensioni straordinarie, pensate per soddisfare le diverse esigenze della clientela. Con l’espansione del segmento più esclusivo, Mercedes-Benz mira a ridefinire il concetto di lusso automobilistico, introducendo una nuova denominazione per le future “Grand Limousines”: VLE e VLS.

Mercedes-Benz CLA a Passo Lungo: Più Spazio, Comfort e Tecnologia per la Cina

A poche settimane dalla presentazione della nuova CLA a Roma, Mercedes-Benz ha svelato in anteprima mondiale una versione a passo lungo specificamente sviluppata per il mercato cinese. Questa variante offre ai clienti cinesi maggiore spazio, raffinatezza estetica, comfort superiore, intelligenza avanzata ed efficienza ottimizzata.

La CLA a passo lungo segna un’importante pietra miliare in quanto è il primo veicolo basato sulla scalabile Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) e il primo a operare con il nuovo sistema operativo proprietario MB.OS, diventando così il primo veicolo Mercedes-Benz definito dal software.

La versione elettrica sarà equipaggiata con un motore posteriore, un cambio a due rapporti e un’architettura a 800 volt. L’autonomia elettrica raggiungerà gli 866 chilometri secondo il ciclo CLTC, con un consumo di soli 10,9 kWh/100 chilometri (CLTC), evidenziando l’eccezionale efficienza della Mercedes-Benz CLA.

Tecnologia di Propulsione e Batteria: Efficienza ai Vertici della Categoria

La tecnologia di propulsione e batteria, presentata sulla nuova CLA e sulla sua versione a passo lungo, offre un’efficienza leader della categoria, spingendo ulteriormente la mobilità elettrica a livello globale. La catena cinematica elettrica sviluppata internamente combina l’eccellenza dell’ingegneria meccanica con componenti elettrici all’avanguardia, rappresentando la prima di una nuova generazione di propulsioni elettriche intelligenti, modulari e scalabili. Questa tecnologia vanta una ricarica ultraveloce in grado di fornire fino a 325 chilometri (WLTP) o 370 chilometri (CLTC) di autonomia in soli 10 minuti, con una potenza di ricarica totale fino a 320 kW (WLTP) e una curva di ricarica ottimizzata per massime prestazioni e tempi di attesa ridotti. Il recupero energetico avanzato e la previsione intelligente con Electric Intelligence assicurano un’esperienza di guida elettrica fluida.

La Mercedes-Benz Modular Architecture elettrica offre la scelta tra due batterie ad alta tensione con celle ad alta densità energetica per una maggiore autonomia e affidabilità. Le batterie sono progettate con un’attenzione particolare alla sostenibilità, grazie alla riduzione di materiali rari e costosi. La sicurezza è una priorità fondamentale: il contenitore della batteria è integrato nella struttura del veicolo e fa parte del concetto di sicurezza a più stadi di Mercedes-Benz. Rigorose misure di protezione contro le reazioni termiche sono state implementate e verificate con successo dal China Electric Vehicle Safety Index (C-EVFI), ottenendo il massimo rating di cinque stelle. In caso di incidente grave, il sistema ad alta tensione si disattiva automaticamente, distinguendo tra spegnimento reversibile e irreversibile.

Con queste importanti presentazioni e innovazioni tecnologiche, Mercedes-Benz riafferma la sua leadership nel settore automobilistico e il suo fermo impegno verso il mercato cinese, anticipando un futuro all’insegna dell’eccellenza, dell’innovazione e del lusso sostenibile.