Mercedes-Benz Vans accelera verso il futuro elettrico con la piattaforma VAN.EA

Mercedes-Benz Vans compie un ulteriore passo nella sua strategia di elettrificazione con il lancio della nuova piattaforma VAN.EA (Mercedes-Benz Van Electric Architecture). A partire dal 2026, tutti i nuovi modelli di van di medie e grandi dimensioni saranno progettati interamente su questa architettura elettrica modulare, flessibile e scalabile, rivoluzionando il concetto di veicolo commerciale.

I primi prototipi basati su VAN.EA sono già sulle strade, segnando una tappa cruciale verso la completa transizione elettrica dei veicoli della casa tedesca. Questo risultato sottolinea l’impegno di Mercedes-Benz nel reinventare il van, rispondendo in modo mirato alle esigenze in continua evoluzione del mercato, soprattutto in un contesto in cui la sostenibilità e l’efficienza energetica sono diventate priorità assolute.

I nuovi van elettrici Mercedes-Benz offriranno una vasta gamma di soluzioni tecnologiche per soddisfare le più diverse esigenze dei clienti. Che si tratti di modelli a trazione anteriore o a trazione integrale 4X4, tutti i veicoli saranno equipaggiati con il più recente sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS). Questa piattaforma digitale garantirà un’esperienza di guida e gestione del veicolo innovativa, grazie a un’interfaccia intuitiva e funzioni avanzate di connettività.

Inoltre, per ottimizzare l’efficienza e ridurre i tempi di fermo, i veicoli saranno dotati di un sistema di ricarica da 800 volt, supportato da un caricatore in corrente alternata da 22 kW. Questa soluzione permetterà ricariche rapide e una maggiore autonomia, rendendo i van elettrici Mercedes-Benz perfetti non solo per le attività urbane ma anche per i lunghi viaggi o il trasporto su larga scala.

L’introduzione della piattaforma VAN.EA segna l’inizio di una nuova era per Mercedes-Benz nel segmento dei veicoli commerciali. Grazie all’architettura elettrica modulare, l’azienda sarà in grado di adattare facilmente i suoi veicoli a diverse applicazioni e mercati, garantendo al tempo stesso un’elevata qualità costruttiva e prestazioni superiori.

La scelta di puntare sull’elettrificazione dei van dimostra come Mercedes-Benz stia rispondendo attivamente alle sfide del cambiamento climatico e alle crescenti esigenze di una mobilità sostenibile. Con la sua visione orientata al futuro, l’azienda non solo contribuirà a ridurre l’impatto ambientale, ma consoliderà anche la sua posizione di leader nel settore dei veicoli commerciali elettrici.