Mercedes, Euro NCAP: ai sistemi di assistenza alla guida di Classe C il massimo dei voti

La Mercedes-Benz Classe C ha ottenuto un importante riconoscimento nell’ambito della sicurezza stradale, ottenendo il punteggio massimo di “very good” nella valutazione Euro NCAP per i sistemi di assistenza alla guida. Questo test indipendente, che valuta le prestazioni dei più avanzati sistemi di sicurezza automobilistica, ha visto la Classe C primeggiare tra cinque concorrenti, totalizzando 182 punti complessivi.

Il modello si è distinto in due aree fondamentali: ha ottenuto l’85% nell’area della Competenza dell’Assistenza e un impressionante 97% nel Safety Backup. Questo risultato eccezionale è dovuto in gran parte alla funzione Active Emergency Stop Assist, che permette al veicolo di cambiare corsia e fermarsi in modo controllato qualora il conducente non fosse più in grado di guidare, come in caso di malore. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti significativo nella protezione degli automobilisti e nella prevenzione degli incidenti.

Markus Schäfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e CTO, ha commentato il risultato con orgoglio: “La sicurezza è essenziale per Mercedes-Benz. La nostra priorità assoluta è evitare o almeno ridurre la gravità degli incidenti in scenari di traffico reali. Siamo orgogliosi che organizzazioni indipendenti come Euro NCAP confermino l’altissimo livello di prestazioni dei nostri sistemi di assistenza. Il risultato di questo test ha confermato ancora una volta le nostre competenze nello sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza.”

L’eccellente prestazione della Classe C arriva sulla scia di altri successi recenti ottenuti da Mercedes-Benz. EQE berlina (2022), EQE SUV (2023) e Classe E (2023) hanno tutte raggiunto valutazioni straordinarie nei test Euro NCAP, con la berlina EQE che ha registrato il punteggio più alto di sempre: 100% nel backup della sicurezza e 85% nella competenza di assistenza.

La Mercedes-Benz Classe C, con il pacchetto opzionale di assistenza alla guida Plus, offre una gamma completa di funzionalità avanzate che contribuiscono a migliorare la sicurezza e il comfort del conducente. Tra queste, il DISTRONIC (sistema di assistenza alla distanza attivo), il sistema di assistenza allo sterzo attivo, il sistema di assistenza al superamento dei limiti di velocità, il sistema di assistenza allo stop-and-go attivo, e numerosi altri, come l’Active Blind Spot Assist e l’Active Brake Assist con funzione di traffico trasversale. Inoltre, il veicolo integra le tecnologie PRE-SAFE® PLUS e PRE-SAFE® Impulse Side, che offrono protezioni aggiuntive in caso di impatti laterali e situazioni di emergenza.

Con questi risultati, Mercedes-Benz si conferma all’avanguardia nel settore dei sistemi di assistenza alla guida, offrendo soluzioni innovative che non solo migliorano l’esperienza di guida, ma soprattutto contribuiscono a salvare vite.