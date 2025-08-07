Metal Eden: il nuovo FPS Sci-Fi di Reikon Games Arriva il 2 Settembre

Per gli appassionati di videogiochi, questa notizia rappresenta un imperdibile appuntamento. Metal Eden, il nuovo e adrenalinico FPS sci-fi sviluppato da Reikon Games, sarà disponibile dal 2 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Questo attesissimo titolo promette di stupire i giocatori con una trama avvincente e un gameplay mozzafiato.

La storia di Metal Eden ruota attorno al personaggio di ASKA, un’entità misteriosa la cui inquietante origine viene esplorata nel nuovo trailer della storia. “Il passato di ASKA inizia a svelarsi mentre affronta la devastante eredità della Bomba dell’Erosione e la sua stessa trasformazione da essere umano ad arma”, anticipa il comunicato. Questo thriller sci-fi invita i giocatori a immergersi nel cuore del pianeta Moebius, un luogo dove i resti dell’umanità sono intrappolati in nuclei in decomposizione e ASKA potrebbe rappresentare la chiave per la loro sopravvivenza.

Metal Eden offre un’esperienza unica, composta da 8 missioni individuali, in un universo che esplora la dimensione cibernetica della vita, dove la coscienza dell’umanità non risiede più nella carne, ma nei robot. I giocatori avranno la possibilità di vivere un’avventura eccezionale in un mondo artificiale, dominato da una guerra fantascientifica. Controllare una potente iper unità e svelare i misteri di un paradiso perduto sono solo alcune delle sfide che li attendono.

Sviluppato da Reikon Games, creatori del rinomato RUINER, e pubblicato da Deep Silver, Metal Eden promette di elevare il genere degli FPS con la sua narrazione innovativa e il suo intrigante universo cibernetico. Seguite gli aggiornamenti sui social ufficiali di Metal Eden per non perdere ulteriori dettagli su questo entusiasmante lancio. Chi è pronto a scoprire i segreti di Metal Eden? La risposta definitiva arriverà il 2 settembre.