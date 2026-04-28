Metallica: ReLoad Remastered, arriva la Deluxe Box Set per i 30 anni dell'album

I Metallica annunciano la versione rimasterizzata del celebre album ReLoad in una deluxe box set a tiratura limitata disponibile dal 26 giugno. Un cofanetto imperdibile per appassionati e collezionisti, arricchito da una vasta selezione di contenuti esclusivi e materiali inediti, tra cui demo, rough mix, registrazioni live, video e molto altro.



ReLoad (Remastered) Limited Edition Deluxe Box Set si presenta come un vero e proprio documento degli anni d'oro 1997-1998 della band, offrendo l'album rimasterizzato su doppio vinile 180g, il 7 pollici di The Memory Remains e il triplo album dal vivo registrato al leggendario Ministry of Sound nel 1997. Il box include 15 CD che spaziano dall'album originale rimasterizzato a raccolte inedite, demo, B-side, rarità e potenti performance dal vivo, oltre a 4 DVD pieni di dietro le quinte, apparizioni tv, filmati in studio e il live pop-up nella CoreStates Complex Parking Lot di Philadelphia.



Non manca una ricca sezione memorabilia: 13 carte del test Rorschach, poster Gimme Fuel, adesivi, stampe Pushead, 10 plettri per chitarra e basso, lyric sheets, tre pass tour plastificati e un libro deluxe di 128 pagine con foto e storie mai pubblicate prima. Ogni dettaglio testimonia la cura e la passione con cui i Metallica celebrano questo traguardo.



Oltre all'uscita discografica, la band lancia anche il nuovo concorso per i fan #GetTheReLoadOut: ogni settimana viene messo in evidenza un brano di ReLoad, chiedendo ai sostenitori di proporre cover musicali o interpretazioni artistiche visive e performative. Il concorso porterà alla selezione di due vincitori che riceveranno il box autografato dalla band.



Originariamente pubblicato il 18 novembre 1997, ReLoad segnò il terzo debutto consecutivo dei Metallica al primo posto della Billboard 200, rimanendo quasi 80 settimane in classifica e toccando la vetta in sei paesi. Il disco, scritto e registrato insieme a Load tra il 1995 e il 1997 al The Plant di Sausalito, vide Hetfield, Ulrich, Hammett e Newsted sperimentare nuovi limiti creativi, introducendo strumenti come ghironda e violino in Low Man's Lyric e ospitando l'iconica voce di Marianne Faithfull in The Memory Remains.



Il suo impatto è cresciuto negli anni, con brani come Fuel e The Memory Remains divenuti pilastri delle scalette live nei recenti tour mondiali. Questa edizione celebrativa vuole omaggiare i fan e sottolineare un momento cardine della storia dei Metallica.