Metro 2039: il ritorno nella Mosca post-apocalittica, tra terrore e speranza

Metro 2039 arriva questo inverno su PC e console di nuova generazione: una storia intensa, sviluppata in Ucraina, tra atmosfere claustrofobiche e scelte morali.

Il nuovo capitolo della saga Metro è pronto a catturare i giocatori nel cuore oscuro della Mosca post-apocalittica. Sviluppato dagli acclamati 4A Games, Metro 2039 sbarcherà su Xbox Series S|X, PlayStation 5 e PC questo inverno. Dopo un evento di anteprima che ha regalato spettacolari momenti di gameplay e un trailer mozzafiato, la serie si prepara a un ritorno di grande impatto, ricco di novità narrative e visive.

La campagna single player si annuncia come l'avventura Metro più coinvolgente di sempre, con una storia profondamente intrecciata all'horror psicologico e all'atmosfera claustrofobica tipica della saga. I 15 minuti di showcase hanno permesso ai fan di esplorare gli ambienti inquietanti, apprezzare la straordinaria fedeltà visiva e rivedere l'iconico equipaggiamento Metro tra cui armi personalizzate e il celebre orologio da polso. Un combattimento mozzafiato contro i mutanti ha già mostrato le potenzialità tecniche e narrative del titolo.

L'azione si svolge nell'anno 2039, dove da più di vent'anni i sopravvissuti combattono per la vita nelle profondità della metropolitana di Mosca. Le fazioni, ormai riunite sotto la feroce guida del Novoreich e del nuovo Führer, lo Spartan Hunter, vivono strette tra promesse di salvezza e una realtà segnata da propaganda e oppressione, bloccate in un regime autoritario che impedisce loro di uscire in superficie.

In questo scenario, il giocatore interpreta lo Straniero, un recluso perseguitato da incubi che è costretto a tornare nella Metro. Lo Straniero sarà il protagonista principale interamente doppiato, il che rappresenta un passo in avanti significativo verso una maggiore immersione nella narrazione iconica e suggestiva di METRO.

Un elemento distintivo di questo capitolo risiede nello sguardo ucraino sulla narrazione. 4A Games, ancora formato in maggioranza da sviluppatori ucraini e ora internazionale, sottolinea come l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia ha influenzato e plasmato direttamente lo sviluppo di METRO 2039, con la sua storia che si sposta per concentrarsi in modo acuto sulle scelte, le azioni, le conseguenze e il costo di assicurarsi un futuro. Pur essendo raccontata da una prospettiva distintamente ucraina, METRO 2039 rimane una storia autenticamente METRO.

Il team, con sedi operative sia a Kiev che a Malta, continua a sostenere il proprio paese d'origine e i colleghi coinvolti dalla guerra, mostrando quanto la produzione di Metro 2039 sia profondamente legata ai drammatici eventi reali, ma determinata a offrire una nuova intensa esperienza ai propri fan.

Metro 2039 promette di alzare l'asticella tra gli sparatutto in prima persona con una storia profonda e una atmosfera senza pari, confermandosi come uno degli appuntamenti videoludici più attesi della stagione.