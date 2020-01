Metro Exodus, il secondo DLC intitolato “Sam’s Story” uscirà a febbraio

Deep Silver e 4A Games hanno pubblicato maggiori dettagli su Sam’s Story, il secondo DLC della storia principale per Metro Exodus e confermano che sarà pubblicato l’11 Febbraio 2020.

Sam’s Story segue l’ex marine americano Sam, uno Spartan Ranger che ha lavorato sotto il colonnello Miller sin dalla devastazione nucleare di Mosca e ha seguito Artyom alla ricerca di un mondo fuori dalla metropolitana. Sam aveva a lungo sognato di tornare in patria e forse di trovare vivo suo padre. La prospettiva sembrava impossibile nei tunnel bui della metro, ma quando gli Spartan scoprirono che Mosca non era l’unica città rimasta viva dopo la guerra, avere speranza non era più così sciocco.

Sam, determinato a trovare una strada per tornare negli Stati Uniti, è partito dall’Aurora per farsi strada attraverso i porti devastati dallo tsunami di Vladivostok, i fabbricati industriali in rovina e i quartieri fatiscenti. Tuttavia, per completare il suo viaggio, Sam scoprirà che ha bisogno di ogni tattica che ha imparato finora per sopravvivere, poiché l’ambiente circostante si rivela molto più ostile del previsto.

In questo livello di espansione ‘sandbox survival, i giocatori vivranno un’altra trama avvincente, nuovi personaggi, armi e varianti mutanti, in un enorme ambiente non lineare che offre svariate ore di gioco.

Sam’s Story sarà disponibile l’11 Febbraio su Xbox One, PlayStation 4, PC e Stadia

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0