MG Cyberster: la nuova roadster elettrica di MG debutta in Italia nel Cyber Monday

Oggi si aprono gli ordini della nuova MG Cyberster, la prima roadster full-electric di MG, disponibile presso tutti gli MG Store italiani. Un debutto che non poteva che avvenire nel giorno del Cyber Monday, sottolineando il carattere tecnologico e innovativo di questa vettura.

Con la Cyberster, MG reinterpreta il concetto di sportività che ha reso il marchio iconico, proponendolo in una chiave completamente moderna. Pur mantenendo un forte legame con il glorioso passato, la roadster guarda decisamente al futuro, integrando innovazione e tecnologia di ultima generazione.

Il design della MG Cyberster si distingue per il profilo basso e aerodinamico, arricchito da linee fluide e nervature scolpite che enfatizzano la sportività. I cerchi in lega da 20″ (19″ per la versione RWD) e le portiere ad apertura verticale aggiungono un tocco di esclusività.

Il frontale, caratterizzato da un cofano con doppia nervatura centrale, richiama lo stile classico della MG B del 1962 grazie alla piccola griglia inferiore, mentre la coda è pensata per ottimizzare i flussi aerodinamici. Un sottile profilo luminoso ispirato alla Union Jack celebra il DNA britannico del marchio.

La MG Cyberster offre due configurazioni di motorizzazione:

AWD (trazione integrale) : dotata di due motori elettrici che sviluppano una potenza complessiva di 510 CV (375 kW) e una coppia massima di 725 Nm , per un prezzo chiavi in mano di 68.000€ .

: dotata di due motori elettrici che sviluppano una potenza complessiva di (375 kW) e una coppia massima di , per un prezzo chiavi in mano di . RWD (trazione posteriore): con una potenza di 340 CV (250 kW) e una coppia massima di 475 Nm, proposta a 63.000€ chiavi in mano.

Entrambe le versioni sono equipaggiate con una batteria NMC da 77 kWh, che garantisce prestazioni di alto livello e un’autonomia adeguata a una vettura di questo segmento.

La MG Cyberster misura 4.535 mm in lunghezza, con un passo di 2.690 mm, una larghezza di 2.110 mm (specchi inclusi) e un’altezza di 1.329 mm. Nonostante le dimensioni compatte, il passo è stato rivisto per accogliere il pacco batterie senza compromettere la dinamica di guida.

La roadster è dotata di MG Pilot, un pacchetto di assistenza alla guida completo, che include i più avanzati ADAS per garantire sicurezza e comfort. La combinazione tra design accattivante, tecnologia all’avanguardia e prestazioni elettriche promette un’esperienza di guida emozionante e coinvolgente.