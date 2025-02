MG Motor: gennaio da record

MG Motor inizia il 2025 con il piede giusto, registrando un risultato straordinario nel mese di gennaio. Con 4.152 vetture consegnate, il brand segna il suo miglior risultato di sempre, registrando un incremento del 56% rispetto allo stesso mese del 2024. Questo straordinario risultato porta MG Motor a una quota di mercato superiore al 3%, conquistando la dodicesima posizione nella classifica italiana.

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Un inizio d’anno con l’acceleratore abbassato. L’impegno della squadra MG è costante e, dopo un 2024 di grandissima soddisfazione, siamo ripartiti con rinnovata concentrazione ed energia. La direzione è quella giusta, gennaio ci ha premiato con un risultato davvero straordinario, il miglior mese dall’inizio dell’avventura. Un grazie sincero a tutto il team, mi riferisco ovviamente ai colleghi e alla rete dei nostri partner”.

Il successo di MG Motor è trainato anche dalla sua tecnologia MG Hybrid+, che ha raggiunto un risultato particolarmente significativo. Introdotta sul mercato lo scorso anno e già disponibile su MG3 Hybrid+ e nuova MG ZS Hybrid+, questa innovativa tecnologia sarà presto disponibile anche sulla nuova MG HS. Nel mese di gennaio, i modelli Hybrid+ si sono distinti nelle loro rispettive categorie. MG3 Hybrid+ ha conquistato una quota di mercato del 24,4% tra le compatte full hybrid del segmento B, un traguardo notevole considerando la forte concorrenza. Anche la nuova MG ZS Hybrid+ ha ottenuto un significativo 15,9% di quota, distinguendosi in un segmento particolarmente affollato.

I clienti stanno apprezzando i numerosi plus offerti da questa tecnologia innovativa. Le prestazioni sono brillanti, con una combinazione di motore elettrico e batteria tra le più potenti del segmento. L’efficienza nei consumi e nelle emissioni è garantita, assicurando un impatto ambientale ridotto. Il comfort di guida è superiore grazie a tecnologie avanzate e a una dotazione di sicurezza all’avanguardia con il sistema MG Pilot, che include i più moderni dispositivi di assistenza alla guida. Anche le dotazioni sono particolarmente ricche, elevando l’esperienza di guida a un livello superiore rispetto alla categoria di appartenenza.

Il 2025 si prospetta un anno di ulteriore crescita e innovazione per MG Motor. Il brand ha in programma un ampliamento della gamma con nuove proposte che arricchiranno l’offerta per i clienti. L’impegno nei veicoli NEV (New Energy Vehicles) proseguirà con forza, con l’introduzione di nuovi modelli già nel secondo trimestre dell’anno. MG Motor si conferma quindi un punto di riferimento per chi cerca tecnologia all’avanguardia, efficienza e piacere di guida, rimanendo sempre fedele alla propria missione di offrire il massimo valore ai propri clienti.