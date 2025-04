MG Motor: un trimestre da record con crescita del 54% e ingresso nella Top Ten italiana

MG Motor segna un nuovo record assoluto nel primo trimestre del 2025, confermandosi uno dei brand automobilistici in più rapida ascesa nel mercato italiano. Con 15.438 unità vendute, il marchio ha registrato una crescita di oltre il 54% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo una quota di mercato del 3,45%.

Marzo è stato il mese migliore di sempre per MG in Italia, con 6.616 immatricolazioni, un risultato che permette al brand di sfiorare il 4% di quota di mercato ed entrare ufficialmente nella top ten delle case automobilistiche più vendute in Italia.

Il Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, Andrea Bartolomeo, ha commentato così questo successo: “Abbiamo identificato il 2025 come l’anno della complessità e il primo trimestre ce lo ha confermato con tutta l’incertezza che il settore automotive sta vivendo. Nonostante tutto il mercato abbia dato segni di ripresa, le performance di MG sono state incredibilmente brillanti, raggiungendo target straordinari.”

La crescita del marchio è trainata dalle ottime performance di MG ZS, MG3 Hybrid+ e MG HS, modelli che si sono posizionati ai vertici delle rispettive categorie.

MG ZS 1.5 litri: Il SUV che Conquista gli Italiani

La versione benzina del B-SUV MG ZS, con motore 1.5 litri da 106 CV, ha registrato 3.775 unità vendute a marzo, posizionandosi al settimo posto tra le auto più vendute in Italia. La sua popolarità è dovuta alla grande versatilità, ampi spazi interni e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

MG3 Hybrid+ e MG ZS Hybrid+: Tecnologia e Innovazione al Top

L’innovativa tecnologia MG Hybrid+ continua a riscuotere successo. MG3 Hybrid+ e MG ZS Hybrid+ si confermano al secondo posto delle rispettive categorie (berlina e SUV B full hybrid). Le loro caratteristiche distintive includono: Prestazioni brillanti e consumi ridotti, grazie a una batteria potente e a un motore elettrico tra i più performanti della categoria, Comfort di guida superiore e avanzati sistemi di assistenza alla guida, grazie al pacchetto MG Pilot, Dotazioni di serie premium, che migliorano l’esperienza di bordo rispetto agli standard del segmento.

MG HS Benzina: Il SUV di Segmento C al Primo Posto

Con dimensioni più generose e tecnologia avanzata, MG HS benzina si è imposto come leader del segmento C-SUV a benzina. Il suo motore 1.5 turbo da 170 CV offre prestazioni migliorate, con una trasmissione sviluppata da SAIC per ottimizzare efficienza e durata.

L’ingresso di MG nella top ten del mercato italiano è solo l’inizio. Il marchio ha in programma il lancio di nuovi modelli e tecnologie innovative nel corso del 2025