Michael Jackson: esce la colonna sonora del biopic interpretato da Jaafar Jackson

Da oggi, fan di tutto il mondo possono celebrare il mito di Michael Jackson con l'uscita di "MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE", la colonna sonora ufficiale del biopic attualmente nei cinema italiani. Il film, diretto da Antoine Fuqua e prodotto dal premio Oscar Graham King, vede protagonista Jaafar Jackson, nipote dell'artista, nel ruolo di Michael.

L'album è disponibile in digitale e in tutti i formati fisici: CD, musicassetta, LP, 2-LP con diverse varianti di colore e una speciale versione in vinile trasparente black ice, acquistabile in esclusiva sul sito Sony Music. La tracklist ripercorre le tappe della straordinaria carriera di Michael Jackson, dagli esordi con i The Jackson 5 e i The Jacksons fino al periodo da solista, includendo successi immortali come "Billie Jean", "Don't Stop 'Til You Get Enough" e "Human Nature".

"MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE" contiene tredici brani tratti dal film, un viaggio musicale che parte dai primi anni con i Jackson 5 fino al dominio delle classifiche mondiali con capolavori come "Thriller" e "Bad". Il nuovo video di "HUMAN NATURE", pubblicato insieme all'album, regala nuova vita a uno dei brani più amati di sempre, celebrando l'eredità e il talento unico di Michael.

Il film "MICHAEL", distribuito da Universal Pictures, racconta la vita di una delle icone musicali più influenti della storia: dalla scoperta del talento precoce come frontman dei The Jackson 5 alla trasformazione in artista visionario, includendo momenti privati e performance leggendarie.

In occasione della Design Week, questa sera a Milano presso Est Radio si terrà un evento gratuito in onore di Michael Jackson, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, aperto a tutti i fan e con la possibilità di celebrare la legacy dell'artista che ha cambiato per sempre la storia della musica mondiale.