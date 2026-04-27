Michael Jackson: esce la colonna sonora del biopic interpretato da Jaafar Jackson
Spettacolo

Michael Jackson: esce la colonna sonora del biopic interpretato da Jaafar Jackson

Disponibile da oggi l'album con le musiche originali del film su Michael Jackson, interpretato dal nipote Jaafar. Inclusi brani iconici, edizioni speciali.

di Attilio Parsi
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Da oggi, fan di tutto il mondo possono celebrare il mito di Michael Jackson con l'uscita di "MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE", la colonna sonora ufficiale del biopic attualmente nei cinema italiani. Il film, diretto da Antoine Fuqua e prodotto dal premio Oscar Graham King, vede protagonista Jaafar Jackson, nipote dell'artista, nel ruolo di Michael.

L'album è disponibile in digitale e in tutti i formati fisici: CD, musicassetta, LP, 2-LP con diverse varianti di colore e una speciale versione in vinile trasparente black ice, acquistabile in esclusiva sul sito Sony Music. La tracklist ripercorre le tappe della straordinaria carriera di Michael Jackson, dagli esordi con i The Jackson 5 e i The Jacksons fino al periodo da solista, includendo successi immortali come "Billie Jean", "Don't Stop 'Til You Get Enough" e "Human Nature".

"MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE" contiene tredici brani tratti dal film, un viaggio musicale che parte dai primi anni con i Jackson 5 fino al dominio delle classifiche mondiali con capolavori come "Thriller" e "Bad". Il nuovo video di "HUMAN NATURE", pubblicato insieme all'album, regala nuova vita a uno dei brani più amati di sempre, celebrando l'eredità e il talento unico di Michael.

Il film "MICHAEL", distribuito da Universal Pictures, racconta la vita di una delle icone musicali più influenti della storia: dalla scoperta del talento precoce come frontman dei The Jackson 5 alla trasformazione in artista visionario, includendo momenti privati e performance leggendarie. 

In occasione della Design Week, questa sera a Milano presso Est Radio si terrà un evento gratuito in onore di Michael Jackson, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, aperto a tutti i fan e con la possibilità di celebrare la legacy dell'artista che ha cambiato per sempre la storia della musica mondiale.

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