Michelin celebra 120 anni in Italia e lancia Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy

Michelin celebra 120 anni di presenza industriale in Italia presentando due nuovi pneumatici estivi ad alta efficienza: Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy, progettati per rispondere alle esigenze di automobilisti sempre più attenti a performance, sicurezza e sostenibilità.

I nuovi pneumatici sono destinati a tutti i tipi di veicoli, indipendentemente dall'alimentazione, e nascono sulla nuova linea robotizzata di Cuneo, considerata la più moderna e innovativa del gruppo in Europa. Questo investimento rappresenta un fiore all'occhiello per l'industria italiana e conferma la posizione di Michelin come leader nazionale per capacità produttiva e occupazionale, con oltre 3.800 dipendenti e 14 milioni di pneumatici prodotti all'anno.

L'azienda sottolinea una lunga storia di innovazione e impegno verso il futuro, rafforzata da continui investimenti che negli ultimi cinque anni hanno raggiunto 432 milioni di euro. Il rapporto con il territorio si riflette anche nell'indotto: nel 2025 sono stati generati 328 milioni di euro, con il coinvolgimento di 2.800 fornitori italiani tra logistica, meccanica e automazione.

Le nuove gamme Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy rappresentano una svolta nel mercato automotive, ponendo fine alla storica contrapposizione tra prestazioni e sostenibilità. Entrambi i modelli sono frutto degli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e sono pensati per vetture termiche, ibride e completamente elettriche.

Primacy 5 Energy spicca per le sue tre classi A nell'etichetta europea: frenata su bagnato, efficienza energetica e rumore esterno. Il pneumatico offre l'8% di miglioramento nella distanza di frenata rispetto al modello precedente e garantisce risparmi fino al 6% nei consumi, +10% di autonomia per i veicoli elettrici, fino a 169 euro risparmiati e 327 kg di CO2 evitata, oltre a +70 km di autonomia aggiuntiva per ricarica. Disponibile in 35 dimensioni, da 16" a 21".

Pilot Sport 5 Energy punta invece agli automobilisti sportivi che non vogliono rinunciare all'efficienza nei consumi. Il nuovo pneumatico, grazie alle tecnologie derivate dal motorsport, combina precisione di guida, elevata aderenza sia su asciutto che su bagnato e ottima durata chilometrica. È primo della categoria per la combinazione tra consumi ridotti, lunga durata e prestazioni elevate. È già stato testato con successo su concept car, come il record del CONCEPT AMG GT XX con 300 km/h di media per quasi otto giorni. Presentato in 18 misure da 18" a 21", vedrà un'estensione fino a 24" entro il 2026.

Celebrando i 120 anni di attività di Michelin Italiana, riaffermiamo il nostro ruolo di riferimento nell'industria nazionale e internazionale, grazie a una presenza storica, investimenti continui e una rete consolidata di collaborazioni che ci permettono di generare valore economico e sociale sul territorio. Michelin Italiana - leader nazionale per capacità produttiva e primo datore di lavoro nel settore - si distingue per l'attenzione all'eccellenza industriale e la volontà di sostenere la crescita e l'innovazione nel Paese. La nostra storia è fatta di innovazione tecnologica, eccellenza e attenzione alle persone, elementi che ci guidano verso il futuro. In questo contesto, i nuovi pneumatici MICHELIN Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy, nati sulla nuova linea robotizzata di Cuneo - la prima in Europa - rappresentano l'ultimo esempio concreto di innovazione, confermando la nostra capacità di offrire soluzioni avanzate per la mobilità contemporanea.

I costruttori automobilistici stanno imponendo requisiti sempre più stringenti in termini di prestazioni, sicurezza ed efficienza. Le nuove gamme firmate Michelin rispondono perfettamente a queste richieste, migliorando l'autonomia dei veicoli elettrici, abbattendo i consumi delle auto ibride e termiche, senza mai compromettere la sicurezza. Con queste novità, Michelin conferma la propria leadership e il forte slancio verso una mobilità più sostenibile e innovativa.