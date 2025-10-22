Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Il mercato dei pneumatici All Season è in piena espansione e Michelin rafforza la sua leadership con due importanti novità: Michelin CrossClimate 3 e Michelin CrossClimate 3 Sport. Questi due pneumatici di nuova generazione rappresentano un passo avanti in termini di prestazioni, sicurezza e durata chilometrica, rispondendo all’evoluzione del mercato automotive e alla crescita dei veicoli multi-energia.

Dal 2014 al 2024, le vendite di pneumatici All Season in Europa e in Italia hanno registrato un incremento straordinario. Il 75% di questa crescita è avvenuto a scapito dei pneumatici estivi, mentre il segmento invernale continua a mantenere un ruolo strategico. Oggi il 73% delle vendite europee di pneumatici All Season è concentrato in Francia, Germania, Italia e Benelux, territori chiave per lo sviluppo di questo mercato.

In questo scenario dinamico, Michelin rilancia con due nuovi modelli capaci di soddisfare esigenze molto diverse: CrossClimate 3, ideale per un’ampia gamma di vetture e SUV, e CrossClimate 3 Sport, progettato per chi non vuole rinunciare alla sportività, nemmeno in inverno.

Il Michelin CrossClimate 3 Sport inaugura una nuova categoria: quella dei pneumatici sportivi All Season. Progettato per auto ad alte prestazioni, incluse le elettriche, assicura una guida precisa e reattiva in qualsiasi condizione meteo. Già disponibile in 29 misure (da 18 a 21 pollici), la gamma verrà ampliata nel 2026 con circa 30 nuove dimensioni.

Le sue prestazioni sono state ottimizzate per offrire aderenza e controllo eccellenti su asciutto e bagnato, con classe A nell’etichettatura europea per la frenata sul bagnato e certificazione 3PMSF, garanzia di affidabilità anche su neve. Questo pneumatico è la scelta ideale per chi desidera un’unica soluzione ad alte prestazioni per tutto l’anno.

Tra le innovazioni tecnologiche spiccano la MICHELIN Dynamic Response, con cintura ibrida in aramide e nylon per un controllo ottimale, il disegno a “V” MICHELIN V-SHAPE per migliorare il drenaggio dell’acqua, la mescola adattiva MICHELIN Thermal Adaptive Tread Compound 2.0 per mantenere grip e rigidità al variare delle condizioni meteo e il MICHELIN Piano Acoustic Tunning, pensato per ridurre la rumorosità di rotolamento e aumentare il comfort.

Un ulteriore riconoscimento arriva dal primo equipaggiamento per la Alpine A390, che testimonia la vocazione sportiva di questo pneumatico.

Successore diretto del Michelin CrossClimate 2, il nuovo Michelin CrossClimate 3 punta a diventare un nuovo punto di riferimento nel segmento All Season. Disponibile da luglio 2025 in 63 misure (da 16 a 22 pollici), è pensato per adattarsi a vetture con motore termico, ibrido ed elettrico, garantendo sicurezza e prestazioni elevate tutto l’anno.

Rispetto al modello precedente, offre un miglioramento del 4% nella frenata sul bagnato, raggiungendo la classe B nell’etichettatura europea, e una durata chilometrica superiore del 15%, un risultato ottenuto grazie alla tecnologia MICHELIN MAXTOUCH, che ottimizza il contatto con l’asfalto e distribuisce in modo uniforme le forze. Come la versione Sport, è certificato 3PMSF, quindi omologato per l’uso in condizioni invernali severe.

La differenza tra le due versioni risiede principalmente nell’approccio tecnologico: se la versione Sport privilegia precisione e reattività, la versione standard punta su efficienza e durata, rispondendo così alle esigenze di un pubblico più ampio.

Entrambi i nuovi modelli sono prodotti interamente in Europa e destinati al mercato europeo. Lo stabilimento di Michelin Cuneo gioca un ruolo strategico nello sviluppo e nell’industrializzazione di queste nuove gamme, confermandosi un polo d’eccellenza per l’innovazione.

Con l’arrivo di CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport, Michelin completa l’offerta per la stagione fredda. Dopo il lancio del Michelin Alpin 7, pneumatico 100% invernale per auto termiche, ibride ed elettriche, la gamma si articola in due linee:

La linea All Season CrossClimate, ideale per chi affronta solo occasionalmente condizioni invernali severe e preferisce evitare il cambio stagionale, e la linea invernale Alpin, pensata per chi viaggia spesso su neve e ghiaccio e necessita di prestazioni specifiche.

Tutti i pneumatici Michelin CrossClimate e Michelin Alpin dispongono della marcatura M+S e della certificazione 3PMSF, conformi alle normative invernali vigenti in diversi Paesi europei.