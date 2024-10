Michelin lancia il nuovo Alpin 7: prestazioni elevate e sicurezza garantita

Michelin ha appena introdotto sul mercato il nuovo MICHELIN Alpin 7, un pneumatico progettato per affrontare le condizioni invernali più severe. Questo nuovo modello si aggiunge all’ampia gamma di soluzioni offerte dal colosso francese per rispondere alle esigenze di ogni automobilista durante la stagione fredda.

Come suggerisce il nome, il MICHELIN Alpin 7 si distingue per essere il pneumatico ideale per affrontare le sfide dell’inverno, grazie a tecnologie avanzate che garantiscono sicurezza e performance elevate su strade innevate e bagnate. È pensato per adattarsi a tutti i tipi di vetture, dalle tradizionali auto a combustione interna fino alle ibride ed elettriche.

L’arrivo del MICHELIN Alpin 7 completa l’offerta invernale di Michelin, affiancandosi ai modelli Pilot Alpin 5 e Pilot Alpin 5 SUV, progettati per vetture sportive e SUV, oltre alla gamma all-season MICHELIN CrossClimate 2. Con questa gamma, Michelin fornisce soluzioni adatte ad ogni esigenza durante i mesi freddi, confermandosi leader del settore.

Una delle principali novità del MICHELIN Alpin 7 risiede nel nuovo battistrada direzionale, caratterizzato da un aumento delle lamelle nella scultura. Questa innovazione non solo migliora l’aderenza del pneumatico su strade bagnate e innevate, ma incrementa la frenata del 6% e ottimizza la trazione sulla neve. Grazie a questo design avanzato, il controllo del veicolo è garantito anche nelle condizioni più estreme, fornendo agli automobilisti la sicurezza necessaria per affrontare strade pericolose.

Il nuovo pneumatico è stato progettato per mantenere alte prestazioni per tutta la durata della sua vita utile, fino al limite di usura legale. Michelin ha sfruttato il proprio know-how nella stampa 3D per creare scanalature evolutive, che compaiono man mano che il battistrada si consuma, garantendo sempre un’ottima aderenza. Questo consente di utilizzare il pneumatico in sicurezza fino al limite di usura legale di 1,6 mm.

Il MICHELIN Alpin 7 è stato progettato per soddisfare le più recenti normative europee in materia di sicurezza. Il nuovo regolamento europeo R117-04, entrato in vigore nel luglio 2023, richiede test specifici per verificare le prestazioni dei pneumatici anche quando sono usurati. Grazie a test avanzati di frenata su bagnato, effettuati su pneumatici usurati fino a 2 mm, il MICHELIN Alpin 7 ha superat

Il nuovo pneumatico è già disponibile in 62 dimensioni, con misure che vanno dai 15 ai 20 pollici, ed è adatto a tutte le principali vetture di fascia media. Prodotto interamente negli stabilimenti europei di Michelin, tra cui il più grande sito produttivo d’Europa occidentale a Cuneo, il MICHELIN Alpin 7 si conferma una scelta solida per gli automobilisti che cercano sicurezza e performance invernali eccellenti.