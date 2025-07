MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R K1: un pneumatico superlativo sviluppato per la Ferrari F80

Il MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R K1 rappresenta un esempio concreto del know-how di Michelin, portando su strada tecnologie innovative, alta ingegneria e nuovi processi produttivi in grado di spostare ancora più in alto i limiti prestazionali su asciutto per una vettura straordinaria come la Ferrari F80.

In soli 15 mesi, Michelin ha completato uno sviluppo rivoluzionario riducendo drasticamente i tempi di prototipazione grazie a un’intensa fase di esplorazione virtuale, combinando progettazione digitale, simulazione avanzata e fabbricazione C3M, un processo esclusivo a livello mondiale. Questa combinazione ha permesso una riduzione del 20-30% del numero di prototipi fisici, abbattendo l’impronta di carbonio e accelerando la messa a punto del pneumatico tenendo conto delle performance della Ferrari F80 fin dalle prime fasi di sviluppo.

Il Pilot Sport Cup 2 R K1 è il frutto di una simulazione spinta al limite, un approccio normalmente riservato al motorsport e allo sviluppo di pneumatici per Hypercar, portato da Michelin e Ferrari anche in ambito stradale. Già nella fase di pre-sviluppo, quando la Ferrari F80 esisteva solo in versione virtuale, il simulatore dinamico Ferrari di Maranello ha permesso di identificare le misure ideali del pneumatico, mentre tre ulteriori sessioni di simulazione hanno definito le caratteristiche definitive, rivelatesi perfettamente in linea con le performance attese dal veicolo.

Per rispondere alle esigenze di potenza, coppia e carico aerodinamico della Ferrari F80, Michelin ha sviluppato una nuova mescola derivata dal motorsport, utilizzata per la prima volta su un pneumatico stradale. Questo garantisce straordinaria aderenza a qualsiasi velocità, grazie a una carcassa radiale ad alta densità e rinforzata a doppio strato, in grado di resistere a carichi trasversali e verticali elevati. È presente anche una nuova tecnologia di rinforzo della spalla che, aumentando la rigidità circonferenziale, riduce drasticamente gli effetti della forza centrifuga, massimizzando il livello di grip anche nelle condizioni più estreme.

Le dimensioni del MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R K1 sono altrettanto eccezionali: 285/30R20 all’anteriore e 345/30R21 al posteriore, enfatizzando la personalizzazione estrema di un pneumatico pensato esclusivamente per la Ferrari F80.

Per produrre un pneumatico di questa complessità tecnica, Michelin utilizza il processo C3M, un sistema di produzione avanzato simile alla stampa 3D che permette di posizionare ogni materiale con precisione micrometrica. Il processo C3M garantisce una riproducibilità perfetta delle caratteristiche definite in fase di sviluppo e un’uniformità eccezionale tra i vari cicli di produzione, confermando l’unicità della tecnologia Michelin a livello mondiale.

Dal 2016, grazie all’integrazione della simulazione con Ferrari, Michelin ha reso l’innovazione sempre più rispettosa dell’ambiente. Il Pilot Sport Cup 2 R K1, marcato “K1” a indicare la sua esclusività per la Ferrari F80, è prodotto nello stabilimento di Gravanches a Clermont-Ferrand, un sito a emissioni nette zero dal novembre 2019, caratterizzato da un consumo idrico tra i più bassi all’interno del gruppo Michelin.