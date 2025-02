Michelin rafforza l’impegno nella ricostruzione dei pneumatici autocarro con REMIX 2

Michelin rafforza ed espande REMIX 2 alla gamma MICHELIN X MULTI, la gamma più versatile e più venduta in Europa. Dopo la gamma X INCITY per il trasporto urbano e la gamma X WORKS per impieghi misti strada-cantiere e terreni accidentati, è ora disponibile un secondo processo di ricostruzione a caldo per le dimensioni X MULTI 315/70 R 22.5 e 315/80 R 22.5.

La gamma REMIX 2 ampliata è già disponibile in Italia allo stesso prezzo di una prima ricostruzione.

Con REMIX 2, Michelin estende la vita dei pneumatici fino a sei volte attraverso cicli di pneumatici nuovi, ricostruiti e riscolpiti. Questo processo può aumentare la durata dei pneumatici fino al 375%, fornendo pneumatici sicuri, ad alte prestazioni e con costi operativi ridotti.

Le carcasse Michelin, rinomate per la loro robustezza e resistenza, possono essere ricostruite più volte senza compromettere le prestazioni.

La gamma REMIX 2 utilizza le stesse mescole e i disegni del battistrada dei pneumatici nuovi, rispettando gli standard rigorosi di test, produzione e controllo qualità di Michelin.

Prodotti negli stessi stampi utilizzati per la prima ricostruzione, i pneumatici REMIX 2 presentano le stesse marcature dei pneumatici di prima ricostruzione.

Estendendo la durata dei pneumatici, la gamma Michelin REMIX 2 riduce i costi operativi. Il costo di un pneumatico ricostruito è in media il 60% del prezzo di un pneumatico nuovo equivalente. Il costo per chilometro diminuisce così da €1 a €0,67, con un miglioramento del 33%.

Inoltre, estendendo la vita dei pneumatici, questi processi aiutano a proteggere l’ambiente riducendo l’uso di materie prime e le emissioni di CO2. Ad ogni ricostruzione si risparmiano 50 kg di materie prime, con solo 20 kg di materiali aggiunti – un risparmio del 70% rispetto a un pneumatico nuovo.

Ad esempio, ricostruendo sei pneumatici di un rimorchio a tre assali si risparmiano circa 300 kg di rifiuti e si riduce il numero di pneumatici da smaltire. Con fino a 115 kg di CO2 risparmiati per ogni pneumatico ricostruito, ricostruendo 100 pneumatici si evita l’emissione di oltre sei tonnellate di CO2 nell’ambiente.

“Con REMIX 2, MICHELIN offre una nuova soluzione alle sfide che i gestori di flotte devono affrontare oggi. L’aggiunta di una seconda ricostruzione riduce i costi operativi offrendo prestazioni equivalenti a quelle dei pneumatici nuovi. Questa seconda ricostruzione dimostra l’eccezionale resistenza delle nostre carcasse e il costante miglioramento delle prestazioni delle nostre gamme MICHELIN, grazie a tecnologie come Infinicoil. Basandosi sul modello multivite dei pneumatici, Michelin apre la strada a un’economia circolare sostenibile.”

Paul de Lajudie, Direttore della Ricostruzione dei Pneumatici per Autocarro del Gruppo Michelin.