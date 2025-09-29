Michelin rinnova la partnership con il Raid dell’Etna 2025

Michelin, leader mondiale nel settore dei pneumatici, per l’undicesimo anno consecutivo conferma la sua partnership con il Raid dell’Etna, uno degli eventi più prestigiosi del panorama internazionale delle auto da collezione.

L’edizione 2025 vedrà 80 equipaggi provenienti da tutto il mondo attraversare la Sicilia lungo un itinerario di oltre 1.000 chilometri, con partenza da Palermo e arrivo a Catania. Un percorso unico che porterà i partecipanti alla scoperta delle residenze nobiliari più esclusive e degli angoli meno noti dell’isola, tra prove cronometrate, gare speciali e passione per i motori. Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi, che potranno ammirare da vicino vetture storiche che hanno fatto la leggenda dell’automobilismo.

“Siamo orgogliosi di supportare ancora una volta il Raid dell’Etna” – ha dichiarato Andrea Casamassima, Responsabile Pneumatici Classic di Michelin Italia – “perché questo evento contribuisce a valorizzare e promuovere il patrimonio storico dell’auto. Lo stesso obiettivo con cui Michelin porta avanti la linea dedicata Michelin Classic, che propone pneumatici per veicoli prodotti dagli anni ’30 fino alla fine del XX secolo”.

Il 2025 segna una tappa importante per il marchio francese, che amplia la gamma Classic con l’introduzione di due modelli iconici pensati per le youngtimer: Michelin Primacy 3 e Michelin Pilot Exalto PE2. Pneumatici che riproducono fedelmente configurazioni, dimensioni, battistrada e aspetto degli originali, preservando l’autenticità storica delle vetture ma con tutti i vantaggi delle moderne tecnologie di aderenza e sicurezza. Una proposta che permette di mantenere intatta la dinamica di guida delle auto d’epoca, evitando qualsiasi anacronismo.

Come da tradizione, anche in questa edizione del Raid dell’Etna Michelin premierà tre equipaggi con pneumatici della gamma Classic, sottolineando ancora una volta il legame indissolubile tra il brand e il mondo delle auto storiche.