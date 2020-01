Mighty Polygon e Koch Media insieme per il puzzle game Relicta

Mighty Polygon e Koch Media fanno squadra per pubblicare Relicta, un emozionante puzzle game in prima persona basato sulla fisica. Koch Media è responsabile della pubblicazione in digitale dell’avventurosa sfida enigmistica di Mighty Polygon.

Santi Alex Mañas, Founder di Mighty Polygon: “Siamo entusiasti di lavorare con Koch Media per dare vita a Relicta. In quanto piccolo studio indipendente, l’esperienza di un publisher leader a livello mondiale è preziosa per noi e ci aiuterà a portare il nostro gioco a un pubblico più vasto. Questa partnership ci consente di concentrarci sullo sviluppo per creare un fantastico titolo su più piattaforme insieme al team di Koch Media.

Jeremy Zitna, Business Development Manager presso Koch Media ha dichiarato: “Gli studi indipendenti hanno un posto speciale nel nostro cuore e siamo estremamente felici di avere l’opportunità di supportare il team di Mighty Polygon con tutte le nostre conoscenze. Tutti qui nei nostri team adorano il gioco e siamo pronti a portare Relicta verso il successo!”

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0