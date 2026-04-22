Miguel porta il suo "CAOS Tour" all'Alcatraz di Milano per un'unica data nel 2026
Spettacolo

Miguel porta il suo "CAOS Tour" all'Alcatraz di Milano per un'unica data nel 2026

Miguel arriva a Milano il 2 maggio con l'unica tappa italiana del suo CAOS Tour, per presentare il nuovo album CAOS accompagnato dal support act Twin Shadow.

di Isabella Gentilucci
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Miguel, vincitore di un GRAMMY Award e artista multiplatino, si esibirà dal vivo per un'unica imperdibile data italiana il 2 maggio 2026 all'Alcatraz di Milano. Il pioniere del progressive R&B presenterà il suo quinto album in studio, CAOS, uscito il 23 ottobre 2025: un progetto intenso che segna una vera rinascita artistica e personale per il cantante losangelino.

I biglietti sono già disponibili presso le principali piattaforme di vendita online. La serata vedrà inoltre la partecipazione di Twin Shadow come special guest a supporto.

Il nuovo album CAOS è il risultato di otto anni di lavoro, nato il giorno del quarantesimo compleanno di Miguel. L'artista definisce quest'opera come "un'esplorazione profonda e senza filtri delle esperienze e delle emozioni che hanno segnato la mia vita". Attraverso sonorità in continua evoluzione e testi sinceri, CAOS racconta la trasformazione come processo di crescita, dove la distruzione lascia spazio alla creazione.

Sul percorso che lo ha portato alla realizzazione del disco, Miguel afferma: "Per ricostruirmi, ho dovuto prima distruggere me stesso. Questo è il cuore di CAOS. Attraverso il mio percorso personale, ho capito che la trasformazione è, per sua natura, un processo violento. Questo album nasce proprio da lì: è il tentativo di tradurre quella forza in qualcosa di universale, capace di essere percepito e condiviso".

CAOS nasce quindi su solide fondamenta, spingendo l'autore verso una ricerca sempre più autentica della propria identità artistica. Dai primi successi con singoli come All I Want Is You, Sure Thing e Adorn (vincitore di un GRAMMY), Miguel ha saputo imporsi tra i nomi più innovativi del panorama internazionale, collaborando con superstar come Mariah Carey, Kendrick Lamar, Travis Scott e Kygo. La sua ecletticità lo ha portato anche ad esplorare il mercato latino, fino a ottenere nuovi successi virali come la hit triplo platino Sure Thing nel 2023.

Con il CAOS Tour, Miguel promette uno show ricco di energia e riflessione, capace di attraversare generi, culture e generazioni. Il concerto milanese si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi per i fan della musica internazionale.

I biglietti per l'evento sono disponibili tramite i principali circuiti di prevendita online. L'appuntamento con Miguel e il suo CAOS Tour sarà l'occasione unica per vivere dal vivo l'evoluzione sonora e artistica di uno dei protagonisti della scena musicale globale.

Miguel porta il suo "CAOS Tour" all'Alcatraz di Milano per un'unica data nel 2026

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