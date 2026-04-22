Miguel porta il suo "CAOS Tour" all'Alcatraz di Milano per un'unica data nel 2026

Miguel, vincitore di un GRAMMY Award e artista multiplatino, si esibirà dal vivo per un'unica imperdibile data italiana il 2 maggio 2026 all'Alcatraz di Milano. Il pioniere del progressive R&B presenterà il suo quinto album in studio, CAOS, uscito il 23 ottobre 2025: un progetto intenso che segna una vera rinascita artistica e personale per il cantante losangelino.

I biglietti sono già disponibili presso le principali piattaforme di vendita online. La serata vedrà inoltre la partecipazione di Twin Shadow come special guest a supporto.

Il nuovo album CAOS è il risultato di otto anni di lavoro, nato il giorno del quarantesimo compleanno di Miguel. L'artista definisce quest'opera come "un'esplorazione profonda e senza filtri delle esperienze e delle emozioni che hanno segnato la mia vita". Attraverso sonorità in continua evoluzione e testi sinceri, CAOS racconta la trasformazione come processo di crescita, dove la distruzione lascia spazio alla creazione.

Sul percorso che lo ha portato alla realizzazione del disco, Miguel afferma: "Per ricostruirmi, ho dovuto prima distruggere me stesso. Questo è il cuore di CAOS. Attraverso il mio percorso personale, ho capito che la trasformazione è, per sua natura, un processo violento. Questo album nasce proprio da lì: è il tentativo di tradurre quella forza in qualcosa di universale, capace di essere percepito e condiviso".

CAOS nasce quindi su solide fondamenta, spingendo l'autore verso una ricerca sempre più autentica della propria identità artistica. Dai primi successi con singoli come All I Want Is You, Sure Thing e Adorn (vincitore di un GRAMMY), Miguel ha saputo imporsi tra i nomi più innovativi del panorama internazionale, collaborando con superstar come Mariah Carey, Kendrick Lamar, Travis Scott e Kygo. La sua ecletticità lo ha portato anche ad esplorare il mercato latino, fino a ottenere nuovi successi virali come la hit triplo platino Sure Thing nel 2023.

Con il CAOS Tour, Miguel promette uno show ricco di energia e riflessione, capace di attraversare generi, culture e generazioni. Il concerto milanese si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi per i fan della musica internazionale.

I biglietti per l'evento sono disponibili tramite i principali circuiti di prevendita online. L'appuntamento con Miguel e il suo CAOS Tour sarà l'occasione unica per vivere dal vivo l'evoluzione sonora e artistica di uno dei protagonisti della scena musicale globale.