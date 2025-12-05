MIKA torna sulle scene con “Immortal Love”, il nuovo singolo che segna l’inizio di una nuova e audace fase artistica nella sua carriera. Il brano, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, anticipa l’uscita del prossimo album “Hyperlove”, in arrivo il 23 gennaio 2026 in formato fisico e digitale, già disponibile in preorder.

Con oltre venti milioni di album venduti nel mondo e riconoscimenti internazionali come un BRIT Award e una nomination ai GRAMMY, MIKA si conferma tra le voci più originali e visionarie del pop contemporaneo. Dopo “Modern Times”, l’artista arricchisce il suo percorso musicale con una traccia che unisce intensità emotiva e atmosfere luminose. “Immortal Love” diventa così un ponte verso un nuovo universo sonoro in cui energia, teatralità e melodia si fondono in un racconto di connessione umana e forza interiore.

“L’elettricità che scocca tra il positivo e il negativo di una carica: l’hyper-love e l’hyper-living riguardano l’abbracciare quell’euforia che ti aiuta a dare un senso al mondo che ti circonda.” — afferma MIKA, sintetizzando lo spirito che muove l’intero progetto.

“Immortal Love” nasce anche da una fonte d’ispirazione intima: la presenza costante del golden retriever dell’artista, un compagno di vita che riflette il tema universale della fedeltà e dell’amore incondizionato. Attraverso il calore e la nostalgia che caratterizzano la sua scrittura, MIKA trasforma le emozioni in un linguaggio musicale sofisticato e pieno di stupore.

Con “Hyperlove”, MIKA torna al pianoforte, sua bussola creativa, e firma un lavoro che celebra la tensione tra il mondo digitale e la fragilità dei sentimenti umani. L’album unisce la genuinità delle imperfezioni analogiche alla vitalità del pop elettronico, disegnando un paesaggio sonoro vibrante. È un progetto che, nelle parole dell’artista, racconta “quell’elettricità che scocca tra poli opposti e dà senso all’euforia di vivere”.

Dopo il successo dell’album in francese “Que ta tête fleurisse toujours”, entrato nella Top 5 e certificato Oro in Francia, MIKA celebra una nuova fase del suo percorso artistico. Il suo stile, riconoscibile per eleganza e vulnerabilità, resta fedele alla fusione di sensibilità melodica e libertà creativa che da sempre contraddistingue la sua musica.

Parallelamente al lancio del nuovo singolo, l’artista ha annunciato il “Spinning Out Tour”, che lo porterà nelle principali città d’Europa e del Nord America. In Italia sono previsti due appuntamenti imperdibili: il 2 marzo 2026 all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo 2026 alle OGR di Torino. Il tour proseguirà poi a Boston, Silver Spring, New York, Philadelphia, Chicago, Dallas, Austin, Los Angeles e San Francisco, dove la data risulta già sold out.

Dall’esordio con “Life in Cartoon Motion” nel 2007 fino alle produzioni più recenti, MIKA ha costruito un mondo artistico caleidoscopico che attraversa confini e linguaggi, mantenendo al centro l’emozione e la libertà espressiva. Con “Immortal Love” e “Hyperlove” l’artista invita il pubblico a vivere un’esperienza musicale che celebra l’energia, l’euforia e la vulnerabilità dell’amore senza tempo.