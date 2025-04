MILEY CYRUS: da venerdì 4 aprile in radio e in digitale il nuovo singolo “END OF THE WORLD”

Da venerdì 4 aprile sarà in radio e in digitale “END OF THE WORLD”, il nuovo singolo di MILEY CYRUS, estratto dall’attesissimo nuovo album di inediti “SOMETHING BEAUTIFUL” (Columbia/Sony Music), in uscita il 30 maggio.

L’album “Something Beautiful”, disponibile in pre-order, sarà disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store).

Miley Cyrus, artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale, ha già svelato le prime due tracce estratte dall’album, “Prelude” e “Something Beautiful”. Questi due brani segnano l’inizio di questo nuovo viaggio, con ciascuna traccia che segue accuratamente la sequenza dell’album e del film.

L’album, composto da 13 tracce inedite, è prodotto dalla stessa Miley Cyrus e da Shawn Everett e sarà accompagnato dall’uscita di un visual film, in uscita a giugno. Il film è prodotto da Miley Cyrus, XYZ Films e Panos Cosmatos, in collaborazione con Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation, e diretto da Miley Cyrus, Jacob Bixenman e Brendan Walter.

Nell’artwork dell’album, Miley Cyrus, fotografata da Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, un rimando all’estetica audace e alla narrazione visiva del progetto, e che si può vedere anche nel visual di “Prelude”.

La moda sarà centrale nel film, grazie anche alla presenza di abiti originali customizzati di Casey Cadwallader per Mugler, visibili già in “Something Beautiful” e “End of the World”.

Il visual film infatti ha al suo interno numerosi abiti d’archivio di Thierry Mugler, insieme ad alcuni pezzi rari di Jean Paul Gaultier, e abiti custom di Alexander McQueen e Alaïa.

Inoltre, il coreografo Benoît Debie aiuta a dar vita a queste incredibili suggestioni visive, rendendo ancora più profonda la narrazione di tutto il progetto.