Miley Cyrus pubblica “More to Lose” e annuncia l’album “Something Beautiful” in uscita il 30 maggio

Miley Cyrus è tornata con “More to Lose”, il nuovo singolo uscito oggi, venerdì 9 maggio, e che anticipa l’album di inediti più atteso della primavera: “Something Beautiful”, disponibile dal 30 maggio 2025 per Columbia/Sony Music.

Il brano è stato presentato in anteprima in un esclusivo evento pre-Met Gala organizzato da Moncler presso la prestigiosa Casa Cipriani a New York, offrendo un assaggio del nuovo percorso artistico della popstar. “More to Lose” segna una svolta sonora e visiva, che si inserisce perfettamente nell’ambizioso progetto discografico e cinematografico che accompagna il nuovo lavoro.

“Something Beautiful” è già disponibile in pre-order e sarà distribuito in diversi formati, tra cui digitale, CD, vinile nero standard, vinile Clear in esclusiva per Discoteca Laziale e vinile Translucent Red, esclusiva del Sony Music Store.

Mentre cresce l’attesa per l’uscita dell’album, il singolo “End of the World” continua a dominare le classifiche radiofoniche italiane, posizionandosi tra i brani internazionali più trasmessi e conquistando un posto nella TOP 3 dei brani più trasmessi in Italia. Il videoclip ufficiale, già disponibile sul canale YouTube dell’artista, è un tributo all’essenzialità e alla potenza visiva della performance: Miley appare sul palco con microfono in mano, indossando un abito originale Mugler disegnato da Casey Cadwallader, richiamando la sua iconica esibizione ai Grammy Awards dello scorso anno.

Ogni traccia dell’album è concepita come un’opera d’arte a sé stante, fondendo musica, cinema e moda in un’unica esperienza immersiva e multisensoriale. Il progetto visivo culminerà con il visual film ufficiale in uscita a giugno, la cui première è fissata per il 6 giugno al Tribeca Film Festival. Diretto da Miley Cyrus insieme a Jacob Bixenman e Brendan Walter, il film è prodotto con il supporto di XYZ Films, Panos Cosmatos, Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation.

L’album, composto da 13 tracce inedite, è co-prodotto dalla stessa Cyrus insieme a Shawn Everett, e include già i brani “Prelude” e la title track “Something Beautiful”, che aprono la narrazione musicale e visiva del progetto.

Il legame con la moda è profondo e strutturale: nell’artwork dell’album, Miley è ritratta da Glen Luchford mentre indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, presente anche nel visual di “Prelude”. Il visual film include una selezione raffinata di abiti d’archivio firmati Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, oltre a creazioni custom di Alexander McQueen e Alaïa. A curare la narrazione visiva anche il noto coreografo Benoît Debie, che amplifica la forza evocativa del progetto attraverso un’estetica audace e cinematografica.

Con “Something Beautiful”, Miley Cyrus conferma il suo ruolo di icona contemporanea capace di fondere musica, moda e arte visiva in un linguaggio nuovo e potente, in grado di ridefinire i confini dell’intrattenimento pop.