Spettacolo

Milva: online il video di “Amore vista pioggia”

Published

È disponibile online il videoclip di “Amore vista pioggia”, brano inedito di Milva scritto da Enrico Ruggeri, Luca Ghielmetti e Paolo Frola. Il singolo anticipa la pubblicazione della raccolta “Milva: Nuove Tracce”, un progetto che raccoglie incisioni mai pubblicate prima e che si propone come un autentico ritratto della grande interprete italiana, riscoprendone la sensibilità e la potenza espressiva.

L’uscita del videoclip di “Amore vista pioggia” rappresenta molto più di un tributo: è un viaggio nella dimensione più intima e autentica di un’artista che ha fatto della passione e della profondità interpretativa la sua firma inconfondibile. L’emozione che trasmette questo brano, fin dai primi istanti, conferma la capacità di Milva di trasformare le parole in racconto e la voce in un’esperienza.

La raccolta “Milva: Nuove Tracce” sarà disponibile dal 28 novembre 2025 in formato vinile, CD e digitale. Un appuntamento importante per gli amanti della musica e della cultura italiana, che potranno scoprire alcuni brani rimasti finora inediti, completando così il profilo artistico di una delle interpreti più intense e poliedriche del panorama musicale del Novecento e dei primi anni Duemila.

Il progetto mette in luce il legame profondo di Milva con la parola e la melodia, unendo la sua voce iconica a firme importanti della canzone d’autore come Ruggeri, Ghielmetti e Frola. Questi autori, accomunati da una sensibilità poetica e musicale affine, restituiscono in “Amore vista pioggia” un racconto emotivo che unisce malinconia e bellezza, in perfetta sintonia con lo spirito della cantante.

“Un ritratto autentico e commovente della grande artista e della sua forza interpretativa”, si legge nella presentazione del progetto, che pone l’accento sulla capacità unica di Milva di attraversare generi, epoche e linguaggi con una coerenza espressiva rara.

A oltre mezzo secolo dal suo debutto, la voce di Milva continua a risuonare come simbolo di eleganza e intensità. “Amore vista pioggia” è un nuovo tassello di una storia che resta viva, una testimonianza della sua arte in grado di parlare ancora al presente e alle generazioni future.

“Milva: Nuove Tracce” non è solo una raccolta di canzoni inedite: è un omaggio sentito a una carriera monumentale, una finestra aperta su pagine ancora sconosciute del suo percorso artistico. Con sensibilità e rispetto, questo lavoro riporta alla luce la grandezza di una voce che ha saputo unire teatro, canzone e impegno civile in un equilibrio unico e irripetibile.

La pubblicazione di questo brano e del relativo album non solo arricchisce la memoria musicale collettiva, ma rinnova l’affetto verso un’artista che, ancora oggi, rappresenta uno dei simboli più luminosi della cultura italiana.

