MIMO 2026: supercar, hypercar e test drive gratis all'Autodromo di Monza

L'Autodromo Nazionale di Monza si prepara a trasformarsi in un tempio della passione automobilistica grazie alla quinta edizione del MIMO Milano Monza Motor Show, in programma dal 26 al 28 giugno 2026. Un evento open-air a ingresso gratuito che promette di coinvolgere un vasto pubblico di curiosi e appassionati, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente.

Le protagoniste dell'edizione 2026 saranno supercar e hypercar di ultima generazione, affiancate da prototipi, novità e modelli di nuova concezione. Il pubblico avrà la possibilità di ammirare da vicino queste auto da sogno, accedere liberamente alle aree espositive del paddock e cimentarsi nei test drive gratuiti per vivere l'adrenalina della guida su pista.

Non mancheranno i momenti di spettacolo con la rinnovata formula del Time Attack e il format Fun For Track, pensati per chi desidera mettersi alla prova in pista e vivere la velocità in prima persona. La giornata inaugurale sarà caratterizzata dalla Journalist Parade, una parata che vedrà sfilare vetture elettriche e plug-in hybrid dal centro di Monza fino all'ingresso del circuito principale.

Particolare attenzione sarà dedicata alla mobilità elettrica: il Paddock 1 ospiterà la MIMO Electric Area, uno spazio interamente volto all'innovazione, con esposizione e prove su strada dei modelli a zero emissioni. Il pubblico potrà così conoscere da vicino le tecnologie più avanzate e testare le soluzioni elettriche pensate per il futuro della mobilità.

L'accesso all'evento sarà completamente gratuito, con orario continuato dalle 9 alle 20. Il programma è stato studiato per coniugare spettacolo, innovazione, interattività e divertimento, confermando MIMO tra gli appuntamenti imperdibili per l'estate 2026 e punto di riferimento per chi ama le automobili e guarda al domani.

MIMO si presenta così come una manifestazione capace di unire tutte le anime dell'automobilismo: dalla ricerca tecnologica alle emozioni della pista, dall'eccellenza dei brand alle nuove frontiere della mobilità sostenibile.