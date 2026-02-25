MINI 1965 Victory Edition: l’icona rally torna in chiave moderna

Nel mondo delle competizioni automobilistiche, poche località evocano un fascino leggendario come Monte Carlo. Proprio qui, nel 1965, la storica Rally di Monte Carlo consacrò la celebre Mini Cooper S guidata da Timo Mäkinen insieme al copilota Paul Easter. Oggi quel successo rivive nella nuova MINI 1965 Victory Edition, una serie speciale che unisce heritage sportivo, design distintivo e tecnologia contemporanea.

La nuova edizione celebrativa si inserisce nel solco della tradizione del marchio MINI, reinterpretando in chiave attuale le qualità che resero la Cooper S un riferimento assoluto: agilità, prestazioni e carattere. La MINI 1965 Victory Edition è disponibile nelle varianti MINI John Cooper Works e All-Electric MINI John Cooper Works, offrendo agli appassionati due diverse interpretazioni della sportività moderna.

Sul fronte delle prestazioni, la MINI John Cooper Works endotermica sviluppa 231 CV (170 kW) e 380 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. Ancora più rapida in accelerazione è la All-Electric MINI John Cooper Works, che raggiunge 258 CV (190 kW) e copre lo 0-100 km/h in 5,9 secondi, confermando l’evoluzione elettrica della filosofia JCW.

La MINI 1965 Victory Edition si distingue immediatamente per la livrea Chili Red, omaggio diretto ai colori del motorsport degli anni Sessanta. La Stripe bianca che attraversa cofano, tetto e posteriore rafforza l’impronta racing, mentre il numero “52” sui lati della carrozzeria richiama la vettura vincitrice del 1965.

Il tetto a contrasto in Glazed White con vetro panoramico crea un effetto visivo elegante e sportivo. Non passa inosservato lo sticker “1965” sul montante C, dettaglio che sottolinea la natura celebrativa del modello. I cerchi in lega da 18 pollici — JCW Lap Spoke Bicolore per la versione termica e JCW Mastery Spoke neri per l’elettrica — completano un’estetica dinamica pensata per esaltare sia lo stile sia la guida su diverse superfici.

Aprendo la portiera, l’abitacolo accoglie con battitacco personalizzati “1965”, immediato richiamo alla storica vittoria. L’ambiente interno riprende la tradizionale palette John Cooper Works, con finiture in antracite scuro e rosso che creano un contrasto coerente con la carrozzeria.

Il volante sportivo e il vano portaoggetti centrale riportano anch’essi la firma “1965”, mentre il numero di gara della Cooper S vincitrice del Rally di Monte Carlo impreziosisce la cover della chiave, trasformando ogni dettaglio in un tributo alla storia motorsport del brand.

La nuova MINI 1965 Victory Edition arriverà sul mercato europeo a partire da maggio 2026, pronta a conquistare gli appassionati che cercano un mix autentico di tradizione rallystica, design distintivo e prestazioni moderne. Con questa serie speciale, MINI riafferma il proprio legame con il mondo delle competizioni e dimostra come un’eredità leggendaria possa continuare a evolversi senza perdere la propria identità.