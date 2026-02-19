MINI Aceman SE: il crossover elettrico che ridefinisce la mobilità urbana tra stile, tecnologia e sostenibilità

L’emblema di innovazione, velocità e stile di vita urbano prende forma nella nuova MINI Aceman, il crossover compatto 100% elettrico che amplia la gamma del marchio britannico posizionandosi tra MINI Cooper e MINI Countryman. Con una lunghezza di poco superiore ai quattro metri e cinque comodi posti a sedere, la MINI Aceman rappresenta la sintesi perfetta tra dimensioni compatte, versatilità e carattere distintivo, pensata per affrontare con personalità le sfide della mobilità contemporanea.

Protagonista della gamma è la MINI Aceman SE, versione che coniuga prestazioni brillanti ed efficienza elettrica. Il motore eroga 160 kW, pari a 218 CV, con una coppia di 330 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 7,1 secondi. Numeri che confermano la vocazione dinamica del modello, senza rinunciare alla sostenibilità. La batteria ad alta tensione da 54,2 kWh di capacità lorda garantisce un’autonomia fino a 384 chilometri nel ciclo WLTP, con un consumo energetico combinato di 14,7 kWh/100 km ed emissioni di CO₂ pari a 0 g/km, collocandosi in classe A. Un equilibrio ideale tra mobilità urbana quotidiana e viaggi di medio raggio.

In configurazione Rebel Red con allestimento Favoured Trim, la MINI Aceman SE esprime al meglio il suo carattere audace. Il tetto e le calotte degli specchietti in Jet Black, abbinati agli inserti neri sui passaruota, creano contrasti netti che enfatizzano la natura crossover del modello. Il risultato è una presenza scenica che non passa inosservata, perfettamente a proprio agio tanto nei quartieri più creativi quanto nei distretti finanziari delle metropoli globali.

Le proporzioni compatte, unite a superfici pulite e linee tese, danno vita a un linguaggio stilistico progressivo che interpreta in chiave contemporanea il DNA MINI. La MINI Aceman non è solo un’auto elettrica, ma una dichiarazione di stile urbano.

All’interno, il design purista dialoga con tecnologie di ultima generazione. Il volante sportivo compatto e il display circolare centrale per l’infotainment richiamano l’heritage del marchio, mentre la distintiva barra con toggle switch mantiene vivo il legame con la tradizione MINI. L’ampio tetto panoramico amplifica la luminosità dell’abitacolo, aumentando la percezione dello spazio e creando un ambiente arioso e accogliente.

I sedili sportivi in Vescin e le superfici tessili in Dark Petrol con delicate sfumature arancioni sottolineano l’attenzione al dettaglio e la ricerca di materiali contemporanei. Le otto MINI Experience Modes, con illuminazione interna ed effetti sonori coordinati, trasformano ogni viaggio in un’esperienza immersiva, ispirata all’energia vibrante di Tokyo. Un ambiente digitale e multisensoriale che rende ogni spostamento unico.

Nonostante le dimensioni compatte, la MINI Aceman offre una capacità di carico modulabile da 300 a 1.005 litri, adattandosi facilmente alle esigenze quotidiane, dallo shopping urbano ai weekend fuori porta. La versatilità è uno dei punti di forza di questo crossover elettrico, che si propone come soluzione concreta per chi cerca praticità senza rinunciare al design.

Sul fronte tecnologico spicca l’innovativo Parking Assistant Professional, capace di supportare il conducente nella ricerca di parcheggi disponibili e, su richiesta, di gestire l’intera manovra da remoto tramite smartphone. Una funzione particolarmente utile nei contesti urbani più complessi, dove spazi ridotti e traffico intenso richiedono precisione e agilità.

Con la MINI Aceman SE, il brand compie un ulteriore passo verso una mobilità sostenibile e connessa, interpretando in modo originale il concetto di crossover elettrico compatto. Prestazioni, autonomia, tecnologia e design si fondono in un modello pensato per chi vive la città come spazio di espressione personale.

Perfetta per le strade di Tokyo così come per le metropoli europee, la MINI Aceman incarna una nuova idea di stile di vita urbano: dinamico, responsabile e profondamente contemporaneo.