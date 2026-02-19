Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

MINI Aceman SE: il crossover elettrico che ridefinisce la mobilità urbana tra stile, tecnologia e sostenibilità

Published

L’emblema di innovazione, velocità e stile di vita urbano prende forma nella nuova MINI Aceman, il crossover compatto 100% elettrico che amplia la gamma del marchio britannico posizionandosi tra MINI Cooper e MINI Countryman. Con una lunghezza di poco superiore ai quattro metri e cinque comodi posti a sedere, la MINI Aceman rappresenta la sintesi perfetta tra dimensioni compatte, versatilità e carattere distintivo, pensata per affrontare con personalità le sfide della mobilità contemporanea.

Protagonista della gamma è la MINI Aceman SE, versione che coniuga prestazioni brillanti ed efficienza elettrica. Il motore eroga 160 kW, pari a 218 CV, con una coppia di 330 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 7,1 secondi. Numeri che confermano la vocazione dinamica del modello, senza rinunciare alla sostenibilità. La batteria ad alta tensione da 54,2 kWh di capacità lorda garantisce un’autonomia fino a 384 chilometri nel ciclo WLTP, con un consumo energetico combinato di 14,7 kWh/100 km ed emissioni di CO₂ pari a 0 g/km, collocandosi in classe A. Un equilibrio ideale tra mobilità urbana quotidiana e viaggi di medio raggio.

In configurazione Rebel Red con allestimento Favoured Trim, la MINI Aceman SE esprime al meglio il suo carattere audace. Il tetto e le calotte degli specchietti in Jet Black, abbinati agli inserti neri sui passaruota, creano contrasti netti che enfatizzano la natura crossover del modello. Il risultato è una presenza scenica che non passa inosservata, perfettamente a proprio agio tanto nei quartieri più creativi quanto nei distretti finanziari delle metropoli globali.

Le proporzioni compatte, unite a superfici pulite e linee tese, danno vita a un linguaggio stilistico progressivo che interpreta in chiave contemporanea il DNA MINI. La MINI Aceman non è solo un’auto elettrica, ma una dichiarazione di stile urbano.

All’interno, il design purista dialoga con tecnologie di ultima generazione. Il volante sportivo compatto e il display circolare centrale per l’infotainment richiamano l’heritage del marchio, mentre la distintiva barra con toggle switch mantiene vivo il legame con la tradizione MINI. L’ampio tetto panoramico amplifica la luminosità dell’abitacolo, aumentando la percezione dello spazio e creando un ambiente arioso e accogliente.

I sedili sportivi in Vescin e le superfici tessili in Dark Petrol con delicate sfumature arancioni sottolineano l’attenzione al dettaglio e la ricerca di materiali contemporanei. Le otto MINI Experience Modes, con illuminazione interna ed effetti sonori coordinati, trasformano ogni viaggio in un’esperienza immersiva, ispirata all’energia vibrante di Tokyo. Un ambiente digitale e multisensoriale che rende ogni spostamento unico.

Nonostante le dimensioni compatte, la MINI Aceman offre una capacità di carico modulabile da 300 a 1.005 litri, adattandosi facilmente alle esigenze quotidiane, dallo shopping urbano ai weekend fuori porta. La versatilità è uno dei punti di forza di questo crossover elettrico, che si propone come soluzione concreta per chi cerca praticità senza rinunciare al design.

Sul fronte tecnologico spicca l’innovativo Parking Assistant Professional, capace di supportare il conducente nella ricerca di parcheggi disponibili e, su richiesta, di gestire l’intera manovra da remoto tramite smartphone. Una funzione particolarmente utile nei contesti urbani più complessi, dove spazi ridotti e traffico intenso richiedono precisione e agilità.

Con la MINI Aceman SE, il brand compie un ulteriore passo verso una mobilità sostenibile e connessa, interpretando in modo originale il concetto di crossover elettrico compatto. Prestazioni, autonomia, tecnologia e design si fondono in un modello pensato per chi vive la città come spazio di espressione personale.

Perfetta per le strade di Tokyo così come per le metropoli europee, la MINI Aceman incarna una nuova idea di stile di vita urbano: dinamico, responsabile e profondamente contemporaneo.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Nino D’Angelo: sold out la data di Eboli, il 27 giugno si chiude il tour a Pompei

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Motori

Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Motori

Honda Adventure Roads 2026: arriva la nuova generazione di Adventure Riders

Spettacolo

Sequoie Music Park 2026: Subsonica, Fulminacci e Frah Quintale arricchiscono la lineup

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Motori

MINI Aceman SE: il crossover elettrico che ridefinisce la mobilità urbana tra stile, tecnologia e sostenibilità

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Motori

Toyota annuncia nuovi investimenti in una Circular Factory in Polonia

Motori

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid in viaggio verso le Olimpiadi Invernali di Nizza 2030

Spettacolo

“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”: il nuovo thriller psicologico in arrivo su Apple TV

Tecnologia

Febbraio si accende di musica: con LG la casa diventa un palcoscenico

Spettacolo

Elettra Lamborghini pronta a sorprendere Sanremo 2026 con “Voilà”

Tecnologia

Google presenta Pixel 10a: innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale a prezzo accessibile

Spettacolo

Travis Scott completa la lineup del primo Hellwatt Festival: la RCF Arena pronta ad accendersi

Motori

Renault Group: solidità e resilienza per affrontare il futuro con fiducia

Spettacolo

U2 tornano con “Days of Ash”: un EP di sei tracce tra memoria, dolore e speranza

Motori

La gamma Dacia 2026 si rinnova: design, motori ed equipaggiamenti completamente aggiornati

Motori

Tesla introduce sui suoi veicoli in Europa l’assistente IA Grok
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Dal 24 al 28 febbraio 2026, Citroën sarà protagonista della settimana più attesa dell’anno come Official Car del “Fuori Sanremo” di Radio Italia, in...

11 minuti ago

Motori

Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Alfa Romeo rafforza il suo legame con la musica italiana annunciando una nuova collaborazione di grande prestigio. Il marchio del Biscione sarà infatti Official...

16 minuti ago

Motori

Honda Adventure Roads 2026: arriva la nuova generazione di Adventure Riders

Honda apre una nuova pagina nel mondo dell’adventouring con Honda Adventure Roads 2026, un’edizione completamente rivisitata che mira a rendere l’esperienza su due ruote...

39 minuti ago

Motori

Toyota annuncia nuovi investimenti in una Circular Factory in Polonia

Toyota ha annunciato nuovi investimenti mirati allo sviluppo di una Circular Factory in Polonia, confermando così il proprio impegno verso un futuro industriale sostenibile....

4 ore ago