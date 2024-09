MINI Cooper C: ecco il nuovo sistema di in-car gaming

La MINI Cooper C continua a stupire, rinnovando la sua formula vincente e coniugando dinamismo e innovazione in un’auto compatta e performante. Il caratteristico go-kart feeling, che ha sempre contraddistinto il marchio, ritorna con vigore grazie a un efficiente motore a tre cilindri, capace di offrire una guida agile e divertente. Le dimensioni compatte, ideali per la città, e il design aerodinamico rendono la nuova MINI un’auto da vivere quotidianamente, senza sacrificare lo spirito sportivo.

Un design che guarda al futuro, pur mantenendo salda la tradizione, caratterizza gli esterni della MINI Cooper C. Le superfici pulite e la griglia anteriore iconica sono una reinterpretazione moderna del DNA del marchio, mentre gli interni minimalisti uniscono eleganza e funzionalità. Le forme lineari non solo esaltano lo stile, ma garantiscono anche un ampio spazio a bordo, offrendo comfort a tutti i passeggeri.

La vera innovazione si cela nella tecnologia di bordo. Il cuore pulsante della nuova MINI Cooper C è il suo strumento centrale rotondo con display OLED. Questo display, oltre a raccogliere tutte le informazioni relative alla vettura, offre una gamma di funzionalità avanzate, tra cui sistemi di assistenza alla guida, navigazione e controllo del veicolo. L’esperienza a bordo è ulteriormente arricchita dalla possibilità di usufruire dell’ in-car gaming

Grazie alla collaborazione tra MINI, Mattel, Inc. e AirConsole, è ora possibile divertirsi con UNO Car Party!, una versione digitale del famoso gioco di carte, direttamente sul sistema di infotainment della vettura. Durante le soste, il conducente e i passeggeri possono connettere i loro dispositivi personali e partecipare a partite multiplayer fino a quattro giocatori. UNO, con il suo gameplay semplice e intuitivo, supera le barriere linguistiche e culturali, trasformando ogni sosta in un momento di puro intrattenimento.

Un’esperienza che va oltre la guida: MINI Cooper C non è solo un’auto, ma un vero e proprio hub di divertimento e connessione. E dopo ogni pit stop virtuale, si ritorna alla realtà con un’auto aerodinamicamente ottimizzata, pronta a riprendere la strada con la stessa agilità e efficacia che ha reso MINI un’icona.