Mobilize e Autostrade per l’Italia: alleanza per la mobilità sostenibile

Mobilize e Autostrade per l’Italia hanno appena annunciato la formalizzazione della loro alleanza strategica finalizzata a potenziare la mobilità sostenibile in Italia. Questo accordo, inizialmente reso noto il 14 gennaio 2025, ha ora ricevuto tutte le approvazioni regolatorie necessarie per procedere.

Il Gruppo Renault, attraverso la sua marca Mobilize, ha completato l’acquisizione di una quota significativa in Free To X, una filiale di Autostrade per l’Italia, sancendo di fatto questa collaborazione mirata al miglioramento delle infrastrutture di ricarica rapida per veicoli elettrici nel Paese.

Una parte cruciale di questa partnership consiste nello sviluppo di infrastrutture di ricarica rapida, un passaggio essenziale per l’espansione della mobilità sostenibile. Con il supporto di ASPI, che manterrà il controllo delle infrastrutture di ricarica lungo la rete autostradale, Mobilize sarà responsabile di estendere queste infrastrutture al di fuori di essa. Questa sinergia evidenzia l’impegno dei partner nell’accelerare il passaggio verso un sistema di trasporti più ecologico e flessibile, in linea con le esigenze di un futuro sostenibile.

I partner puntano a sviluppare infrastrutture di ricarica rapida in Italia. Il compito di Mobilize consisterà nell’accelerare lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica al di fuori della rete autostradale, con il sostegno di ASPI, che mantiene il controllo delle infrastrutture di ricarica dislocate lungo la rete autostradale.

Questa collaborazione non solo migliorerà la disponibilità di stazioni di ricarica rapida, ma contribuirà anche a soddisfare la crescente domanda di soluzioni di mobilità eco-friendly, facendo dell’Italia un modello di riferimento in ambito europeo e non solo.

La Mobilize e ASPI si preparano quindi a un futuro in cui la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma una realtà concreta, grazie a infrastrutture moderne e in espansione. Questo accordo rappresenta una combinazione di strategie, conoscenze e risorse che rafforzeranno inevitabilmente la posizione dell’Italia nel settore della mobilità sostenibile.