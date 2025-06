MOIA presenta il primo veicolo autonomo di serie del Gruppo Volkswagen: rivoluzione per la mobilità del futuro

MOIA, azienda tecnologica del Gruppo Volkswagen, ha annunciato un traguardo rivoluzionario per la mobilità autonoma: il debutto dell’ID. Buzz AD, il primo veicolo di serie completamente autonomo del gruppo, progettato appositamente per il trasporto passeggeri all’interno di servizi di mobilità su larga scala. Si tratta di una pietra miliare che segna l’inizio di una nuova era per il trasporto urbano e interurbano, con l’obiettivo di portare la mobilità autonoma e sostenibile in Europa e negli Stati Uniti a partire dal 2026.

L’ID. Buzz AD rappresenta molto più di un veicolo: è il cuore pulsante di una soluzione end-to-end completa, che MOIA ha sviluppato per permettere a operatori pubblici e privati di offrire servizi di mobilità autonoma chiavi in mano. Questo ecosistema include software all’avanguardia, assistenza operativa, gestione della flotta e una piattaforma di prenotazione integrabile con le app già esistenti. Il pacchetto consente un’implementazione rapida, sicura e scalabile, posizionando Volkswagen come pioniere in uno dei mercati globali a più rapida crescita.

Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen, ha dichiarato: “Con la nostra soluzione completa, totalmente autonoma, stiamo creando un’offerta di mobilità unica nella sua forma: città, comuni e gestori di flotte potranno mettere a disposizione di tutti la mobilità autonoma, in modo semplice e affidabile. I nostri ID. Buzz senza conducente fanno parte di un pacchetto completamente interconnesso e omnicomprensivo… Amburgo è il nostro punto di partenza. A partire dal 2026, porteremo la mobilità sostenibile e autonoma su larga scala in Europa e negli Stati Uniti.”

Alla base del progetto c’è una tecnologia d’eccellenza: il sistema di guida autonoma sviluppato da Mobileye è integrato in un veicolo omologato secondo gli standard automobilistici più rigorosi. Il software proprietario AD MaaS (Autonomous Driving Mobility as a Service) sfrutta l’intelligenza artificiale per gestire la flotta in tempo reale, supportare automaticamente i passeggeri, garantire la sicurezza operativa e rispondere alle emergenze. Il sistema soddisfa i requisiti normativi per i veicoli di livello 4 SAE, inclusa la supervisione remota e la gestione delle situazioni critiche.

Un altro pilastro fondamentale della soluzione MOIA è il modulo Operator Enablement, che fornisce agli operatori tutto il supporto necessario per l’attivazione e la gestione dell’ecosistema AD. Dalla simulazione alla formazione, fino alla messa in servizio e al monitoraggio in tempo reale delle operazioni quotidiane, tutto è pensato per facilitare una transizione fluida e sicura verso la mobilità autonoma.

Con questo lancio, MOIA e il Gruppo Volkswagen si posizionano tra i leader globali nel settore della guida autonoma, trasformando una visione futuristica in una realtà concreta. La mobilità del domani è già sulla strada, e parte da Amburgo.