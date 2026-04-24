Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: ritorna il social game di Sky

Debutta il 21 maggio su Sky e NOW la seconda stagione di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, con Fabio Caressa. Nuovi concorrenti e nuove sfide.

Il fenomeno televisivo dello scorso anno sta per tornare: la seconda stagione di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo debutta giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su NOW, riconfermando Fabio Caressa alla conduzione.

Seguito da milioni di spettatori, il format Sky Original prodotto da Blu Yazmine si configura come un autentico esperimento sociale. Dodici persone comuni scelgono volontariamente di partecipare alla nuova edizione, entrando a far parte della Compagnia delle Tentazioni. Quest'anno, le sfide saranno ancora più impegnative: tra trekking difficili in una giungla spietata e condizioni di rigida privazione, i concorrenti potranno contare solo sul minimo indispensabile per sopravvivere.

Le prove avranno come fulcro le tentazioni, che metteranno continuamente in discussione sia l'altruismo che l'egoismo dei protagonisti. Ogni volta che un concorrente cederà a una tentazione - che potrà facilitare la propria sopravvivenza - il costo andrà detratto dal montepremi iniziale di 300mila euro. Le scelte individuali avranno dunque ripercussioni dirette sull'intero gruppo: ciò che rimane del montepremi sarà poi suddiviso tra coloro che raggiungeranno l'obiettivo finale.

Il format, grazie al suo carattere innovativo, invita anche il pubblico a immedesimarsi nelle dinamiche del gioco e a riflettere su scelte complesse e spesso "esistenziali". Ci si chiederà: cosa avremmo fatto noi al loro posto? Avremmo preferito pensare al bene del gruppo o alla nostra soddisfazione personale?

La campagna di comunicazione della nuova stagione sarà diffusa su diversi canali con contenuti speciali, realizzati dalla Sky Creative Agency Italia. Dopo il successo dello scorso anno, Money Road si prepara a dividere e appassionare ancora una volta il pubblico, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva.