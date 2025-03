MONSTER ENERGY SUPERCROSS 25: il videogioco ufficiale (il trailer)

Milestone, sviluppatore e publisher leader mondiale nel settore dei videogiochi racing con sede a Milano, insieme a Feld Motor Sports, Inc., colosso dell’intrattenimento motoristico negli stadi e nelle arene, ha pubblicato un nuovo trailer per Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game. Il video svela un’importante evoluzione del franchise: una modalità carriera completamente rinnovata che promette di offrire un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e realistica.

Per la prima volta nella serie, Monster Energy Supercross 25 permette ai giocatori di vivere l’intera carriera di un pilota di Supercross, partendo dalla classe Futures fino a raggiungere il massimo livello nella classe 450SX. Ad accompagnare ogni pilota in questo viaggio c’è il Personal Manager, una figura chiave che introduce alle nuove dinamiche di gioco e aiuta a gestire la scalata al successo.

Tra le novità più entusiasmanti, spicca il Social Network, un sistema che consente ai giocatori di interagire con altri piloti, guadagnare popolarità e influenzare la loro carriera. Le gare Climax, invece, rappresentano sfide mozzafiato che determineranno il destino di ogni pilota, mettendo alla prova abilità e determinazione.

Ma la competizione non si ferma solo alla pista. Il nuovo sistema di sviluppo della moto permette ai giocatori di migliorare continuamente le prestazioni del loro mezzo, con aggiornamenti legati alla loro reputazione e ai risultati ottenuti durante la stagione.

Un’altra grande innovazione introdotta in Monster Energy Supercross 25 è il sistema degli Atti, che suddivide la carriera del giocatore in capitoli con missioni e obiettivi specifici. Ogni atto culmina in un evento speciale chiamato Climax, una gara ad alta tensione che metterà alla prova le capacità dei piloti con sfide esclusive e avversari di altissimo livello.

L’esito di queste prove influenzerà direttamente la progressione del giocatore, rendendo ogni decisione e ogni gara fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo finale: diventare campione di Supercross. Inoltre, al termine di questi eventi, i giocatori potranno mettersi alla prova su tracciati MX personalizzati e sezioni Rhythm Attack, offrendo un’esperienza ancora più variegata e stimolante.

Il Social Network gioca un ruolo fondamentale nell’evoluzione del pilota virtuale. Le interazioni con sostenitori e rivali influenzano la reputazione, con un numero elevato di follower che può aprire le porte a offerte di sponsorizzazione e ingaggi da parte delle migliori squadre.

Allo stesso tempo, la collaborazione con la squadra diventa essenziale per migliorare la moto e ottenere prestazioni migliori in pista. Il nuovo sistema di sviluppo consente di personalizzare il proprio mezzo e renderlo sempre più competitivo, riflettendo la crescita del pilota all’interno del mondo del Supercross.

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game sarà disponibile il 10 aprile 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Per chi non vede l’ora di scendere in pista, sarà possibile accedere al gioco in Early Access dal 7 aprile 2025.