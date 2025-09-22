Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Montegrappa e PAC-MAN: nasce Ghostwriter, la penna che celebra un’icona degli anni ’80

Published

Il mondo della scrittura incontra quello dei videogiochi in un debutto sorprendente: Montegrappa presenta PAC-MAN: Ghostwriter, una creazione che unisce l’artigianato italiano all’energia positiva di una delle più grandi icone della cultura pop. Con il suo stile rétro e carismatico, questa penna rende omaggio a PAC-MAN, il gioco arcade che ha rivoluzionato l’intrattenimento degli anni ’80.

Ghostwriter non è soltanto uno strumento di scrittura, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. Ispirata al leggendario labirinto digitale, la penna riproduce i celebri personaggi in smalto cloisonné, realizzati con precisione al pixel. Il corpo in ottone con finitura IP nera, lavorato e sabbiato, dona una presa sicura e vivace, mentre le decorazioni in rilievo 3D evocano l’estetica luminosa e giocosa del videogioco originale.

Montegrappa porta così nel presente un classico del passato, trasformandolo in un oggetto pop e accessibile che conserva comunque il peso, la tattilità e il magnetismo artigianale tipici delle sue edizioni di alta gamma. Disponibile sia in versione roller che stilografica con pennino in oro 14 carati, PAC-MAN: Ghostwriter trasmette un’energia elettrica che unisce design e ottimismo in un unico corpo analogico.

La penna celebra anche i celebri antagonisti di PAC-MAN: Blinky, Inky, Pinky e Clyde, simboli di rischio e ricompensa che da oltre quarant’anni appassionano generazioni di gamer. La loro presenza, reinterpretata da Montegrappa, diventa un messaggio per chi scrive e per chi gioca: perseveranza e spirito positivo sono la chiave per affrontare ogni sfida, un punto alla volta.

Con PAC-MAN: Ghostwriter, Montegrappa non realizza soltanto una penna, ma crea un ponte tra scrittura e cultura pop, tra artigianato e gioco, tra passato e presente. Un’icona degli anni ’80 torna oggi a ispirare chi vuole vivere la propria creatività con sicurezza, leggerezza e determinazione.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Spettacolo

Kasabian rilascia il nuovo singolo “Hippie Sunshine” che anticipa l’album “Act III”

Motori

OMODA & JAECOO al Salone dell’Auto di Torino con la nuova generazione di SUV ibridi ed elettrificati

Motori

Efficiente e sostenibile: il nuovo stabilimento BMW Group di Debrecen avvierà la produzione della iX3

Motori

Toyota svela la nuova GR Yaris MY25: innovazione e passione in pista

Moda

Pandora e Annalisa: una Capsule Collection esclusiva

Spettacolo

Al via da venerdì 26 settembre l’ELECTRIC SOUND VILLAGE a Cremona

Spettacolo

NIKON e RED sponsor della Festa del Cinema di Roma

Motori

L’italiana “Hachimaan” vince l’Honda Customs contest 2025

Motori

Hankook rinnova la partnership con il Pallone d’Oro 2025: prestigio mondiale a Parigi

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Tecnologia

Truckfly by Michelin lancia il nuovo GPS per i conducenti di mezzi pesanti

Giochi

Montegrappa e PAC-MAN: nasce Ghostwriter, la penna che celebra un’icona degli anni ’80
giorgia_live

Spettacolo

GIORGIA: è uscito il nuovo attesissimo singolo “GOLPE”

Tecnologia

Huawei svela la serie HUAWEI WATCH GT 6 all’evento “Ride the Wind” a Parigi

Spettacolo

Il viaggio di Pino Daniele rivive su RaiPlay: premiati i nuovi talenti

Società

“Quarta Repubblica”: stsera politica universitaria e sicurezza urbana

Motori

Stellantis e Saft rivoluzionano l’elettrico con il sistema IBIS integrato

Spettacolo

Oggi esce la riedizione di “RIMMEL”, il capolavoro di FRANCESCO DE GREGORI

Società

Gëneration Ami: al via la quinta edizione del progetto didattico contro il bullismo

Motori

Renault protagonista alla Milano Fashion Week 2025 con l’iconica R4
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE: inizia un nuovo viaggio epico 

L’attesissimo gioco TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE, sviluppato da Brownies inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe, è ora disponibile...

4 giorni ago

Giochi

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 si espande con nuovi clan e storie avvincenti

Paradox Interactive e White Wolf, insieme allo sviluppatore The Chinese Room, hanno annunciato entusiasmanti novità per i fan di Vampire: The Masquerade – Bloodlines...

5 giorni ago

Giochi

Turtle Beach Rivoluziona il Gioco con Nuovi Controller Esclusivi per Xbox e Nintendo Switch

Turtle Beach Corporation, leader nel settore degli accessori gaming, ha svelato una nuova gamma di controller innovativi e dal design esclusivo per Xbox e...

6 giorni ago

Giochi

I videogiochi incontrano il patrimonio culturale: Heritage Game Farm a Bologna

Il 18 settembre 2025, il Museo Medievale di Bologna sarà il palcoscenico di un evento unico: Heritage Game Farm. Promossa dal Comune di Bologna...

6 giorni ago