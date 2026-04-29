Morgan Icardi pubblica a 19 anni le sue Goldberg Variations: il nuovo talento del pianoforte

Morgan Icardi, pianista e direttore d'orchestra, presenta il nuovo album "Goldberg Variations", un viaggio nella musica di Bach tra passato e presente.

Morgan Icardi, a soli 19 anni, si afferma tra i più giovani pianisti e direttori d'orchestra del panorama internazionale. Il giovane musicista, diplomato in Direzione d'Orchestra presso la Scuola Civica Claudio Abbado di Milano, dove si è distinto come lo studente più giovane di sempre, torna sotto i riflettori con un progetto ambizioso: "Goldberg Variations", disponibile in CD e digitale.

L'album rappresenta un viaggio affascinante nella varietà e nella complessità della musica di Johann Sebastian Bach, un capolavoro che Icardi riesce a reinterpretare con uno sguardo contemporaneo e una profondità sorprendente. Si tratta di un disco nato dal desiderio di creare un dialogo tra la tradizione e i linguaggi della modernità, mostrando quanto la musica di Bach, pur radicata nel passato, sia ancora viva e attuale.



Icardi racconta: Le "Goldberg Variations" possono essere ascoltate come una straordinaria architettura del pensiero: tutto nasce da una struttura armonica invariabile che genera una molteplicità di forme. Ogni variazione è diversa, ma tutte sono profondamente legate tra loro. In Bach, la struttura non limita la libertà: la rende possibile. La complessità non è mai caos, ma ordine dinamico. In un tempo dominato dalla velocità e dalla frammentazione, questa musica richiede qualcosa di diverso: durata, attenzione, profondità. Eseguire oggi le Variazioni Goldberg è, in questo senso, un atto di concentrazione e di resistenza. Significa scegliere di abitare il tempo, invece di consumarlo.

Il percorso di Morgan Icardi parte da molto lontano: nato il 15 settembre 2006, a soli cinque anni ha iniziato a studiare pianoforte al Silverlake Conservatory of Music di Los Angeles, esperienza che ha segnato il suo approccio originale e personale alla musica. Tornato a Torino, ha sviluppato una doppia vocazione: quella di pianista e quella di direttore d'orchestra. Ha poi perfezionato la sua formazione presso l'Accademia Italiana di Direzione d'Orchestra sotto la guida del Maestro Donato Renzetti, integrando inoltre uno studio sul pensiero sistemico al MIT di Boston che ha influenzato la sua visione della musica come sistema vivo e dinamico.

Dopo il successo del primo album "Mozart Across Boundaries", accolto con grande favore dalla critica, Icardi torna sulle scene con una maturità artistica ancora più evidente e una sensibilità in continua evoluzione, frutto di concerti e residenze in Italia e in Europa. La nuova uscita si segnala sia per il rigore interpretativo che per l'originalità del percorso musicale.

Nel nuovo lavoro, Icardi firma sia la direzione artistica che tutte le esecuzioni al pianoforte, attraversando tutte e 32 le tracce delle "Goldberg Variations", dalla celebre Aria iniziale alle numerose variazioni fino al ritorno dell'Aria da Capo. Un'opera che invita l'ascoltatore a rallentare, ad ascoltare in profondità e a ritrovare il valore del tempo attraverso la musica.

Attualmente Morgan Icardi si divide tra attività concertistica e nuovi progetti tra Italia ed Europa, supportato da un team di insegnanti che rappresentano l'eccellenza della musica classica italiana. Il suo percorso si configura come una ricerca continua della musica non solo come opera compiuta, ma come processo vivente capace di dialogare con il nostro tempo.