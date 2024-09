Moto Guzzi Open House 2024: un successo travolgente a Mandello del Lario

Si è concluso l’evento annuale tanto atteso dai fan di Moto Guzzi: l’Open House 2024 a Mandello del Lario. Con migliaia di appassionati provenienti da ogni angolo del globo, l’atmosfera era carica di emozione e entusiasmo per uno dei marchi motociclistici più iconici al mondo.

Conferma dell’amore per Moto Guzzi, la storica sede dell’azienda è attualmente in fase di ristrutturazione, ma ciò non ha fatto diminuire la passione dei fan che si sono dati appuntamento per celebrare insieme l’heritage e lo spirito di questa storica casa motociclistica.

Con ben trentamila presenze durante i quattro giorni di festa, l’Open House 2024 si è confermato come un evento imperdibile per gli amanti delle due ruote. I partecipanti hanno potuto ammirare da vicino le ultime novità e i modelli iconici del marchio, oltre a partecipare a varie attività e godere di un’atmosfera unica. Nell’evento è emersa la passione e il rispetto per il marchio, con i partecipanti che hanno potuto vivere appieno l’esperienza Moto Guzzi in un contesto coinvolgente e stimolante.

Vivacità ed energia che hanno caratterizzato l’Open House 2024, con partecipanti di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo. Tra esposizioni, test ride e momenti di convivialità, l’evento ha offerto un’esperienza completa e coinvolgente per tutti i presenti.

Il mega raduno di Moto Guzzi a Mandello del Lario si è confermato come un successo travolgente, dimostrando ancora una volta l’importanza e il prestigio di uno dei marchi motociclistici più blasonati e rispettati al mondo.