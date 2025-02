Moto Guzzi V7 Sport 2025: svelati data di arrivo e prezzo

Alle porte della stagione motociclistica, arriva online delle novità più attese del 2025: la nuova Moto Guzzi V7 Sport. Si tratta della V7 più evoluta di sempre, un modello che unisce modernità tecnologica e tradizione senza tempo, confermando il fascino esclusivo e autentico della leggendaria moto italiana.

La V7 Sport rappresenta il vertice dell’evoluzione della gamma V7, distinguendosi per una ciclistica avanzata e soluzioni tecniche di alto livello. Tra le principali novità troviamo una nuova forcella a steli rovesciati e un impianto frenante migliorato con doppio disco anteriore, per una maggiore stabilità e sicurezza in frenata.

Ad accompagnare il rinnovato comparto ciclistico c’è un avanzato pacchetto elettronico di supporto alla guida, che include una piattaforma inerziale a sei assi, l’acceleratore elettronico Ride by Wire e il Riding Mode Sport dedicato. Queste innovazioni rendono la V7 Sport una moto ancora più performante e coinvolgente da guidare.

Nonostante l’importante aggiornamento tecnologico, la nuova V7 Sport mantiene il suo stile iconico. Il serbatoio in metallo e il caratteristico motore bicilindrico trasversale a V di 90° ne esaltano l’estetica senza tempo, mentre le nuove migliorie garantiscono prestazioni superiori.

Rispetto alla versione precedente, la potenza massima aumenta da 65 CV a 67,3 CV a 6900 giri/min, mentre la coppia cresce significativamente, passando da 73 Nm a 79 Nm a soli 4400 giri/min, con il 95% della coppia già disponibile a 3500 giri/min. Questo aggiornamento assicura una risposta immediata e una ripresa eccellente, soprattutto nei tratti misti, dove la V7 Sport dà il meglio di sé.

La dotazione di serie è completata da sistemi di sicurezza all’avanguardia: ABS e Traction Control con funzione Cornering, per una maggiore stabilità anche nelle curve più impegnative, e Cruise Control, ideale per i lunghi viaggi. Questi elementi rendono la nuova V7 Sport una moto versatile, capace di coniugare adrenalina e comfort.

La Moto Guzzi V7 Sport 2025 sarà disponibile nei concessionari Moto Guzzi a partire dal mese di aprile, con un prezzo di 10.999 euro (IVA inclusa, f.c.). È già possibile effettuare il prebooking sul sito ufficiale Moto Guzzi.