MV AGUSTA sceglie Alcantara per la Superveloce 1000 Ago

MV Agusta celebra l’80° anniversario della sua fondazione e l’83° compleanno della leggenda del motociclismo Giacomo Agostini con un modello che incarna storia, passione e innovazione: la nuova Superveloce 1000 Ago. Un’edizione limitata a soli 83 esemplari numerati, pensata per diventare un oggetto da collezione e un simbolo di eccellenza tecnica e stilistica.

La Superveloce 1000 Ago rappresenta la perfetta sintesi tra l’heritage racing di MV Agusta e l’interpretazione contemporanea del design motociclistico italiano. Ogni dettaglio della moto è un omaggio all’epoca d’oro delle corse, reinterpretato in chiave moderna, per dare vita a un capolavoro su due ruote che unisce prestazioni estreme ed eleganza sartoriale.

Protagonista assoluto della sella è Alcantara, che firma una realizzazione esclusiva in raffinata nuance nera. Questo materiale iconico del Made in Italy offre non solo grip e comfort ideali per la guida sportiva, ma anche uno stile distintivo, in linea con l’identità della moto. L’estetica della sella è ulteriormente valorizzata da una personalizzazione unica, realizzata tramite incisione laser: il nome “Agostini”, le inconfondibili strisce a freccia ispirate alla storica tuta da gara del campione e il logo MV Agusta, il tutto contornato da un elegante ricamo bianco.

Il legame con la storia delle competizioni emerge con forza anche nella livrea esclusiva della Superveloce 1000 Ago, che adotta le iconiche colorazioni Fire Red Matt e Magnum Silver Matt, richiamando le MV Agusta da gara che hanno dominato le piste internazionali. Immancabile il numero 1 su fondo giallo, simbolo del primato assoluto di Agostini nel motociclismo.

Un dettaglio che rende questa moto ancora più unica è la chiave di accensione, che integra una moneta in ottone fusa a partire da un trofeo originale vinto da Giacomo Agostini, scelto e donato personalmente dal pluricampione del mondo. Un gesto simbolico, capace di trasformare l’avvio del motore in un vero e proprio rituale carico di significato.

La collaborazione tra MV Agusta e Alcantara si fonda su valori condivisi: innovazione, artigianalità e attenzione maniacale al dettaglio. Due eccellenze italiane che uniscono le loro competenze per dare vita a prodotti dallo stile inconfondibile e dalle prestazioni straordinarie. L’utilizzo di Alcantara nei modelli più iconici della gamma MV Agusta trova la sua massima espressione in questa Superveloce 1000 Ago, dove tecnologia, storia e design si fondono in modo armonico.