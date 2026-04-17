MYTO pubblica GENESI: il debutto che racconta rinascita, identità e nuova scena urban

Tra i nomi più in hype della nuova scena urban italiana, MYTO segna una tappa cruciale con l'uscita del suo primo album ufficiale, GENESI. Un progetto che rappresenta sia un punto di partenza che il compimento di un percorso fatto di esperienze, cadute e rinascite, condensate in dodici tracce che riflettono il suo cammino senza filtri.



GENESI non si limita a essere un semplice album musicale: è un vero racconto di origine. Il viaggio di MYTO parte dal Messico, intrecciato alla storia del padre chitarrista, e arriva fino a Milano, dove l'artista consolida una visione sull'umano fatta di conflitto, consapevolezza e autenticità. La scelta del titolo richiama la Genesi: come la creazione nasce dal caos e dal vuoto, così la musica di MYTO trasforma le difficoltà in ordine, luce ed equilibrio, ponendo al centro la ricerca di se stesso.



GENESI diventa così il racconto di una nascita che non è solo luce, ma anche conflitto, un equilibrio che viene ulteriormente sottolineato dalla presenza dei featuring all'interno del progetto. Le collaborazioni sono infatti uno degli elementi di maggiore rilievo: accanto a MYTO figurano artisti come Don Pero, Abby6ix, Davidd, Enny P, YD Frost, Silent Bob e Jake La Furia, voci chiave della nuova scena che stanno contribuendo attivamente a ridefinire suono e attitudine del panorama urban.



La tracklist si apre con la title track GENESI e prosegue con brani come STREET BASTARD insieme a Jake La Furia, COSTA RICA con Sacky e YD Frost, e HAI MAI con Silent Bob e Tormento, offrendo uno spettro ampio che abbraccia autobiografia, tensione sociale e tematiche di crescita personale.



Nato a Milano da famiglia messicana, MYTO si avvicina alla musica attraverso la passione trasmessa dal padre per il blues. L'artista ha costruito la propria identità tra due mondi opposti e complementari, eleganza e essenzialità, trovando nella diversità una forma di espressione originale. Dai primi freestyle pubblicati su Instagram - come ZIRCONE FREESTYLE - alle collaborazioni con Universal Music Italia che lo hanno portato nei circuiti ufficiali, il percorso artistico di MYTO ha mantenuto una coerenza stilistica e tematica profonda.



Il 2025 rappresenta per MYTO un anno di svolta, costellato da collaborazioni significative e singoli apprezzati, come STREET BASTARD con Jake La Furia e IN ETERNO insieme a Davidd e Abby6ix, segnali tangibili di una crescita artistica ormai compiuta.



GENESI è un racconto personale e artistico che affonda le radici tra il Messico, legato alla storia familiare, e Milano, centro della sua crescita e visione. Il titolo richiama la Genesi, sottolineando un processo creativo in cui ordine e identità emergono dal caos: un equilibrio tra luce e conflitto che definisce in modo autentico l'universo di MYTO.



Con GENESI, MYTO si afferma come una delle voci più interessanti e in crescita del panorama urban nazionale, offrendo un disco che è insieme autobiografia, manifesto generazionale e ponte tra mondi e culture differenti.