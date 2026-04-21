Nasce Ex Base NATO Napoli: grandi eventi e show anni '90 per l'inaugurazione

Un'ex struttura militare diventa simbolo della rinascita urbana: nasce Ex Base NATO Napoli, luogo destinato a ospitare grandi eventi e produzioni internazionali nel cuore di Bagnoli. Il 1 maggio è in programma la grande inaugurazione gratuita, con uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della musica anni '90: Nostalgia 90, lo show che ha conquistato oltre 3 milioni di fan tra Italia ed Europa.

Dalle ore 12 fino a mezzanotte, la musica sarà protagonista assoluta in uno spazio rinnovato e pensato per offrire esperienze immersive a 360 gradi. L'evento speciale non prevede solo concerti, ma anche mercatini vintage, aree food & drink e una zona dedicata a giochi e videogame cult degli anni Novanta. L'attesa culminerà dalle 21, con l'esibizione di Nostalgia 90, promettendo una festa all'insegna di energia e condivisione.

Ex Base NATO non si ferma al revival: la venue ospiterà durante la stagione nomi di punta della scena urban e pop internazionale e italiana. In esclusiva, sono già annunciati appuntamenti come il Masters at Work il 26 aprile, Alien Sound Festival a luglio con Ozuna e Anuel AA, concerti di Salmo, Mannarino e l'atteso live di Romeo Santos & Prince Royce. La struttura si propone come hub per musica dal vivo e cultura urbana, rafforzando il ruolo di Napoli e del Sud Italia nei più importanti circuiti internazionali.

Questa realtà nasce da un importante progetto di valorizzazione: l'Ex Base NATO, costruita come punto strategico negli anni della Guerra Fredda, è un raro esempio di riconversione architettonica. I grandi spazi industriali, adattabili e capaci di accogliere oltre 20.000 persone, possono trasformarsi in palcoscenici ideali per festival, produzioni artistiche e appuntamenti culturali. Negli ultimi anni, la location ha già ospitato concerti e manifestazioni di rilievo, divenendo simbolo di rinascita e sperimentazione.

Il progetto vede alla direzione artistica Vanni Migliaccio, già noto per avere promosso eventi e tour europei di superstar della scena latin urban come Daddy Yankee, Ozuna, Maluma, Anuel AA e Bad Bunny. Il suo contributo è stato evidenziato anche da testate internazionali come Forbes e Billboard, che hanno riconosciuto il ruolo di innovatore nella diffusione del genere e nello sviluppo di nuovi format di festival in Europa.

Inoltre, per i prossimi anni la gestione dell'Ex Base NATO è affidata a Lurova Production, società leader nella produzione e promozione di eventi dal vivo, attiva tra Milano e Napoli. L'obiettivo è unire creatività, cultura e innovazione urbana in un unico polo con eventi di grande impatto artistico.

Il debutto del 1 maggio rappresenta dunque una svolta per Napoli, con un luogo pronto a fare da catalizzatore per la nuova scena musicale e culturale contemporanea, tra memoria storica e visione futura.