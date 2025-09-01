Nasce MOON POWER Italia: la nuova frontiera della ricarica B2B per flotte elettriche

Volkswagen Group Italia ha introdotto un innovativo brand dedicato alle soluzioni di ricarica per i clienti B2B, lanciando ufficialmente MOON POWER Italia. Questo marchio è un’iniziativa pensata per supportare in modo efficace la transizione verso l’e-mobility, ponendo un focus particolare su un settore di rilevanza strategica: quello delle flotte aziendali elettrificate.

I servizi proposti da MOON POWER Italia sono progettati per una gestione ottimale delle flotte aziendali, offrendo soluzioni su misura che comprendono consulenza, installazione hardware e software, e un supporto costante tramite un’assistenza post vendita dedicata. Questa offerta integrata si pone l’obiettivo di facilitare le aziende nella transizione verso una mobilità più sostenibile, ottimizzando l’efficienza delle flotte elettriche attraverso strumenti e tecnologie all’avanguardia.

Il lancio di MOON POWER Italia rappresenta, secondo Volkswagen Group Italia, un ulteriore passo importante nella transizione verso l’e-mobility, evidenziando l’impegno del gruppo nel fornire soluzioni innovative che rispondano alle esigenze del mercato B2B. L’iniziativa non solo sottolinea l’importanza delle soluzioni di ricarica adattate alle specifiche esigenze delle aziende, ma mira anche a sostenere il settore della mobilità elettrica nel suo insieme.