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Nayt torna in radio con “Forte”: un inno d’amore tratto dall’album “io Individuo”

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Da venerdì 10 aprile nayt sarà in radio con “Forte”, il nuovo singolo estratto dal suo decimo album “io Individuo”, disco che si trova da due settimane al primo posto della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti. Il brano, scritto dallo stesso artista e prodotto da Zef, rappresenta la traccia più intimamente romantica dell’intero progetto, capace di esprimere la complessità dei sentimenti con una sincerità diretta e disarmante.

“Forte” è il pezzo d’amore per eccellenza contenuto nell’album, un brano che arriva chiaro e diretto, e che riprende quel senso di fatica e inadeguatezza di ogni persona a sentirsi parte di qualcosa, a causa delle continue distrazioni che si insinuano nella mente. Al suo interno, la frase “Dici che resti, allora urlalo forte. Perché lo scordo di nuovo e di nuovo” si trasforma in un manifesto del messaggio del singolo: l’urgenza di confermare la presenza dell’altro, di farsi ascoltare dentro un mondo che constante mente ci distrae.

Con “io Individuo”, nayt propone un lavoro di profonda riflessione che si configura come un’analisi dell’essere umano nel contesto sociale contemporaneo. Le tredici tracce dell’album esplorano il rapporto tra individualità e collettività, il femminile, i meccanismi dell’industria discografica e le contraddizioni del vivere moderno. È un disco che invita all’ascolto attivo e alla consapevolezza, capace di trasformare il personale in universale.

Musicalmente, l’artista romano continua il percorso di fusione tra urban e cantautorato, superando i confini di entrambi i generi. Nayt dimostra una maturità artistica sempre più evidente, mantenendo al centro quella scrittura diretta e sincera che da sempre lo contraddistingue. Il disco è accompagnato da una copertina d’autore: un quadro acrilico su tela dipinto da Ozy, ispirato alla fotografia “De Schimmel” (1992) del fotografo tedesco Hannes Wallrafen, a conferma di una visione artistica che unisce suono, parola e immagine.

La tracklist comprende tredici brani: Scrivendo, Esistere (più di me), L’astronauta, Ci nasci, ci muori, Un uomo, Origini – Interludio, Punto d’incontro, Forte, Stupido pensiero feat. Elisa, Prima che, Addio xx, Essere noi, Contraddizioni – Interludio.

Dopo la partecipazione al **Festival di Sanremo 2026** con il brano “Prima che” – incluso nello stesso album e accolto con entusiasmo da pubblico e critica – l’artista si prepara a tornare live nei palasport italiani con il Noi Individui Tour. Le date, previste per novembre 2026, toccheranno cinque città: Bari (3 novembre, Palaflorio), Padova (5 novembre, Kioene Arena), Milano (7 novembre, Unipol Forum), Roma (9 novembre, Palazzo dello Sport) e Napoli (11 novembre, Palapartenope). Sarà un tour imponente, in cui nayt porterà sul palco l’universo sonoro e concettuale del suo nuovo album insieme ai brani che hanno segnato la sua crescita artistica.

Nayt, al secolo William Mezzanotte, è oggi una delle penne più autentiche e coraggiose della musica italiana. Con tre album certificati Oro – “Raptus 3”, “MOOD” e “Lettera Q” – e due Platino, “DOOM” e “HABITAT”, vanta oltre dieci anni di carriera in cui ha saputo costruire una voce riconoscibile e profonda nel panorama urban nazionale. Dal debutto con la trilogia di “Raptus”, che lo ha imposto come figura di riferimento della nuova generazione rap, ai lavori più recenti come “HABITAT” e “Lettera Q”, l’artista ha continuato a interrogarsi con coraggio sull’identità, la fragilità e la ricerca di sé.

Nel 2025, con il brano “Un uomo”, nayt ha riaffermato la direzione introspettiva della sua musica, domandandosi apertamente “Com’è che si fa ad essere un uomo?”. Una domanda che trova ora una risposta più ampia e articolata in “io Individuo”, un’opera che diventa spazio di dialogo tra sé e gli altri, tra l’io e il noi, e che si concretizza in un progetto coerente, profondo e visivamente curato.

Con “Forte”, nayt torna dunque a manifestare la propria essenza di artista e narratore dell’animo umano, capace di tradurre la vulnerabilità in forza comunicativa. Un brano che conferma la crescita di un autore che continua a cercare, dentro la musica, una verità condivisa e necessaria.

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