Nerissima Serpe celebra Vasco Rossi con il singolo Ridere di Te 2026

Nerissima Serpe torna protagonista della scena musicale italiana con una doppia novità molto attesa: il singolo Ridere di Te 2026, disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio, e il nuovo album Nerissima che arriverà il 1° maggio.

Il nuovo singolo rappresenta un sentito omaggio di Nerissima Serpe a Vasco Rossi, da sempre uno dei suoi idoli. La scelta di reinterpretare Ridere di Te riflette il filo che lega l'artista milanese alle radici della grande musica italiana, unendo sensibilità rap e sonorità moderne alla forza emotiva del brano originale.

È una delle tracce più importanti del progetto. È il mio omaggio al mio artista preferito, Vasco Rossi. La sua hit 'Ridere di Te' mi ha sempre colpito fin da ragazzino, quando mi approcciavo alla scrittura per la prima volta. È stato il brano di Vasco che più mi ha insegnato a dare peso alle parole e alle emozioni all'interno delle canzoni che scrivevo, ha spiegato Nerissima Serpe.

L'album Nerissima arriva dopo il successo dei brani 4 GAMBE, reso virale su TikTok dal suo debutto all'Half-time show della partita Olimpia Milano vs Maccabi Tel Aviv all'Allianz Cloud, e Tu Mi Fai. Nel trailer dal sapore cinematografico compare anche Michèle Lamy, icona della moda internazionale, che nel monologo identifica il Nero come forza universale capace di unire e dividere, simbolo di opposti come amore e odio.

Matteo di Falco, in arte Nerissima Serpe, classe 2000, ha costruito un'identità musicale fortemente influenzata da Vasco Rossi e cresciuta tra provincia e città, con uno stile che definisce rap extra-urbano. L'artista di Siziano si distingue per una scrittura attenta al significato delle parole, ispirata sia ai testi di Vasco sia ai big della scena rap come Club Dogo e Marracash, oltre che dai suoni internazionali di Meek Mill, Lil' Baby, Dave e Burna Boy.

Proprio come i miei miti Marra e Vasco, io cerco di dare sempre un peso alle parole. C'è una ricerca testuale anche quando faccio musica più FAST e divertente, racconta. Vengo dalle campagne, da fuori città. Sono fuori dal contesto del quartiere milanese e ne vado fiero. Facevo le grigliate in campagna anziché essere sui marciapiedi sotto i palazzoni. Per capire la mia musica, devi entrarci dentro.

Lo stile di Nerissima Serpe punta a essere originale e fuori dagli schemi, con la volontà di esprimere un'identità unica e non inseguire le classifiche. L'artista è attratto dal mondo della natura, dagli animali e dallo sport, elementi che portano serenità e ispirazione nelle sue composizioni.

Dopo due progetti indipendenti, nel 2023 Nerissima Serpe ha pubblicato l'album Identità e nel 2025 Mafia Slime 2 insieme a Papa V e Fritu, disco che ha raggiunto la vetta delle vendite fisiche in Italia. Il singolo Tip Tap si è spinto fino al secondo posto tra i brani più ascoltati su Spotify. Nell'arco della carriera, il rapper ha già collaborato con nomi di spicco come Achille Lauro, ANNA, Night Skinny, Fabri Fibra, Kid Yugi, Tony Boy, Massimo Pericolo, Don Joe, Ernia, Guè, Luchè ed Ele A.

Con il singolo Ridere di Te 2026 e l'album in arrivo, Nerissima Serpe si prepara a consolidare ulteriormente il suo ruolo tra i protagonisti della nuova scena musicale italiana.