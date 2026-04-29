Nerissima Serpe pubblica l'album Nerissima: duetti con Madame e omaggio a Vasco Rossi

Nerissima Serpe è pronto a sorprendere il pubblico con il suo nuovo album in uscita, intitolato Nerissima, disponibile dal 1° maggio in digitale e formato fisico per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Il disco, molto atteso nella scena urban italiana, vanta una lista di collaborazioni d'eccezione: Madame, Kid Yugi, Artie 5ive, Papa V, Latrelle e Promessa arricchiscono la tracklist con la loro presenza, contribuendo a una ricca varietà di stili e influenze.



Il cuore pulsante del progetto è il singolo Ridere di Te (2026), un sentito omaggio a Vasco Rossi, storico idolo dell'artista. Dalla stessa data di uscita dell'album, il brano sarà in rotazione su tutte le radio nazionali.



L'artista milanese descrive l'album come lo specchio di un anno e mezzo di vita intenso e altalenante. L'album fotografa perfettamente il mio ultimo anno e mezzo, dove ho dovuto affrontare tantissime situazioni e sfide: dalle più belle, stimolanti, energiche come ad esempio andare in tour o ottenere successi personali, fino a situazioni più oscure, interiori e intime, dove rimanevo da solo in camera al buio, solo con i miei scheletri e i miei demoni. Il disco riflette dunque questo dualismo, questa serie di up e down che quotidianamente mi vivo, racconta Nerissima Serpe. Nell'ultimo periodo, grazie alla musica, sono riuscito ad approcciarmi, in maniera del tutto sana e sempre più autentica, ai miei dolori personali e alle mie paranoie che solitamente mi mettevano in crisi. Ho imparato a sfogare perfettamente tutto ciò nelle mie canzoni, dando tutto me stesso, senza esclusione di colpi, senza tenermi nulla dentro, dando sempre la versione più vera e autentica di me.



Questo dualismo tra luce e oscurità, tra brani rap energici e canzoni introspettive, attraversa tutto il progetto. Il titolo Nerissima, non a caso, rappresenta per l'artista una condizione psicologica universale: L'ho intitolato Nerissima perché penso che il colore nero rappresenti uno stato d'animo, presente un po' in tutte le persone. Lo vedo come sicurezza, eleganza, dinamicità, cattiveria, come una Pantera, una Ferrari color nero, ma allo stesso tempo rappresenta anche l'abisso. E dentro questo abisso, anche se fa paura, bisogna passarci attraverso per capire noi stessi.



L'uscita del disco è stata anticipata dal virale 4 GAMBE e dal singolo Tu mi fai. Il trailer di lancio vede la straordinaria partecipazione di Michèle Lamy, icona della moda e cultura internazionale, che con il suo monologo riconduce il concetto di "nero" a una forza universale fatta di opposti.



L'album Nerissima conclude la trilogia iniziata con Denti da latte (2020) e proseguita con Identità (2023). La tracklist include sedici brani, tra cui Opplà, Armato con Kid Yugi, Bacio del Cobra con Artie 5ive, Tempo con Latrelle & Promessa e Comunicazione con Madame.



Nerissima Serpe sarà protagonista anche del format RED BULL 64 BARS con la traccia Denti da Squalo (64 Bars), in uscita il 13 maggio sul canale YouTube Red Bull Droppa.



Dietro il nome Nerissima Serpe si cela Matteo di Falco, classe 2000, nato a Milano e cresciuto a Siziano. Grande fan di Vasco Rossi fin da giovane, ha saputo abbracciare nuove sonorità e tra le sue influenze cita Club Dogo, Marracash e diversi artisti internazionali. Di sé dice: vengo dalle campagne, da fuori città. Sono fuori dal contesto del quartiere milanese e ne vado fiero. Facevo le grigliate in campagna anziché essere sui marciapiedi sotto i palazzoni. Per capire la mia musica, devi entrarci dentro.



Autore di un rap definito extra-urbano, Nerissima Serpe non cerca le hit facili. La sua urgenza artistica è quella di differenziarsi, mantenendo uno stile personale molto legato alla natura, agli animali e allo sport come via per ritrovare la serenità.



Prima di approdare a Universal aveva pubblicato da indipendente. Con l'album Identità e il progetto Mafia Slime 2 (con Papa V e Fritu) si è affermato nelle classifiche, collaborando nel tempo con nomi come Achille Lauro, ANNA, Fabri Fibra, Night Skinny, Kid Yugi, Tony Boy, Massimo Pericolo, Don Joe, Ernia, Guè, Luchè, Ele A e molti altri.



L'attesa per Nerissima è alle stelle: un viaggio musicale tra emozioni, contrasti e collaborazioni di primo piano, firmato da una delle voci più originali della nuova scena italiana.