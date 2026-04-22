Niccolò Fabi si unisce al Concerto del Primo Maggio 2026: ecco tutti gli artisti

Niccolò Fabi entra ufficialmente nella lineup del Concerto del Primo Maggio 2026 di Roma, affiancandosi a una lista già ricca di artisti di spicco della scena musicale italiana. L'evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, si terrà come sempre nella storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Raiplay, Rainews.it e Rai Italia.



Il tema di quest'anno sarà LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale, un argomento di grande attualità che verrà approfondito anche attraverso il linguaggio della musica e le performance dal vivo degli artisti.



Fabi rappresenta uno dei cantautori più rilevanti degli ultimi decenni, con una carriera ormai quasi trentennale che comprende più di 100 canzoni, 11 album in studio, importanti collaborazioni e prestigiosi riconoscimenti come le Targhe Tenco. Quest'anno, inoltre, ricorrono i 10 anni dall'uscita di Una somma di piccole cose, uno dei suoi dischi più amati da critica e pubblico.



Non è la prima volta che il cantautore romano sale sul palco del Concertone: lo aveva già fatto nel 1997, nel 2013 insieme a Max Gazzè e nell'edizione solo televisiva del 2020.



La lineup annunciata finora vedrà esibirsi anche ANGELICA BOVE, BIRTHH, CASADILEGO, CHIELLO, DELIA, DITONELLAPIAGA, DOLCENERA, EDDIE BROCK, EMMA NOLDE, ERMAL META, FRAH QUINTALE, FULMINACCI, GEOLIER, I MINISTRI, IRAMA, LA NIÑA, LEA GAVINO, LITFIBA, MARIA ANTONIETTA E COLOMBRE, MOBRICI, OKGIORGIO, PRIMOGENITO, RICCARDO COCCIANTE, ROSHELLE, SANTAMAREA, SAYF e SISSI. A questi artisti si aggiungono le tre nuove voci vincenti del contest 1MNEXT: BAMBINA, CAINERO e CRISTIANA VERARDO.



Come da tradizione, il Concertone rimarrà a libero accesso e offrirà esclusivamente performance dal vivo, sottolineando il valore della musica come strumento di riflessione e partecipazione sociale. L'obiettivo della direzione artistica, guidata da Massimo Bonelli, è raccontare la contemporaneità e dare spazio a sensibilità artistiche differenti, unendo veterani e giovani talenti. Il domani è ancora nostro è il messaggio scelto per questa edizione, rivolto a un futuro pieno di possibilità.



Rai Radio2 seguirà la giornata con una lunga diretta radiofonica, interviste dal backstage e contenuti esclusivi sulle proprie piattaforme social, offrendo anche la visual radio sul canale 202.



Main sponsor dell'edizione sono Plenitude e Intesa Sanpaolo, mentre tra i partner figurano SIAE, Fondimpresa, Nuovo IMAIE, oltre a realtà come Grotte di Frasassi, Fondazione Rubes Triva, Italo e Fondazione Musica per Roma. Rai Radio2 sarà la radio ufficiale dell'evento, sostenuta dalla collaborazione con Rai3 e RaiPlay.



Il Concerto del Primo Maggio 2026 si preannuncia così come un mosaico generazionale e artistico in grado di fotografare i mutamenti della società italiana, con una particolare attenzione ai temi del lavoro e della dignità nelle trasformazioni dell'era attuale.