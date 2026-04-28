Nico Arezzo accende l'estate: annunciato il Minchia Che Tour Caldo 2026

In attesa di vederlo tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio di Roma, Nico Arezzo annuncia ufficialmente il suo attesissimo Minchia Che Tour Caldo 2026, al via il 22 maggio da Roseto degli Abruzzi. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto con il tour nei club legato all'album Non c'è fretta e con la conferma di un pubblico sempre più affezionato, l'artista siciliano prepara una stagione estiva all'insegna dell'energia e della condivisione dal vivo.

Il tour estivo si compone di 20 tappe che attraverseranno tutta la penisola, incluse location suggestive e alcuni dei festival più attesi dell'estate come Artico Festival, Spaghetti Festival, Arti Vive Festival e Locus Festival. Ogni data sarà l'occasione per portare sul palco le canzoni dei suoi due album, Non c'è fretta e Non c'è mare, in una forma musicale pensata fin dall'inizio per la dimensione live: le canzoni nascono con il palco addosso e trovano dal vivo la loro forma più compiuta, tra ricerca sonora, cura degli arrangiamenti e un equilibrio naturale tra tradizione e contemporaneità.

Nico Arezzo sarà accompagnato da una band affiatata composta da Ilaria "Boba" Ciampolini (synth, cori e percussioni), Edoardo Vilella (tastiere), Vincenzo Messina (batteria) e Davide Paulis (basso): insieme proporranno uno spettacolo che promette un perfetto mix di energia, sonorità fresche e coinvolgimento diretto del pubblico.

L'obiettivo dell'artista per il Minchia Che Tour Caldo è chiaro: trasformare ogni concerto in uno spazio collettivo in evoluzione, capace di restituire al pubblico le emozioni e le sfumature più autentiche del suo progetto.

Originario del 1998, Nico Arezzo si è fatto conoscere dapprima dietro le quinte come tecnico luci, fonico e batterista, per poi emergere come cantautore, produttore e arrangiatore di talento. Nel 2017 è stato tra i vincitori di FestivalShow, si è classificato tra i primi cinque a X Factor e ha partecipato a Sanremo Giovani. Dopo aver vinto Musicultura, aver aperto concerti di Laura Pausini e Carmen Consoli e organizzato tour indipendenti nei teatri e nei club, ha pubblicato a gennaio 2026 l'ultimo lavoro Non c'è fretta, pronto ora a risuonare sulle piazze estive di tutta Italia.

Ecco le date principali del Minchia Che Tour Caldo 2026: 22 maggio Roseto degli Abruzzi (Sunny People Fest), 12 giugno Bra (Artico Festival), 27 giugno Serravalle Pistoiese (Bello Veramente Festival), 28 giugno Roma (Spaghetti Festival), 4 luglio Soliera (Arti Vive Festival), 7 luglio Genova (Balena Festival), 8 luglio Cesena (Acieloaperto Festival), 16 luglio Segrate (Circolo Magnolia), 17 luglio Parete (Eco Summer Festival), 18 luglio Otranto (Porto Rubino), 19 luglio Comunanza (Guazza Festival), 24 luglio Treviso (Suoni di Marca), 30 luglio Sala Consilina (Fritz Festival), 31 luglio Mazara del Vallo (Mezzo Festival), 2 agosto Realmonte (Light Blue Festival), 8 agosto Colli Lentella (Totem Festival), 10 agosto Milazzo (Mish Mash Festival), 12 agosto Lamezia Terme (Color Fest), 13 agosto Locorotondo (Locus Festival), 10 settembre Acquaviva (Live Rock Festival), 20 settembre Torino (Sofà So Good Festival).

L'estate 2026 si preannuncia quindi torrida, non solo per la metafora del tour: Nico Arezzo è pronto ad accendere di entusiasmo piazze, festival ed eventi, confermandosi tra le giovani voci più credibili e innovative del panorama musicale italiano contemporaneo.