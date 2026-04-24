Nicolò Filippucci annuncia il primo tour: quattro le tappe per l'estate 2026

Dopo il successo del suo primo concerto ai Magazzini Generali di Milano, Nicolò Filippucci si prepara a portare la sua musica sui palchi italiani con il suo primo tour, POSTI DOVE ANDARE SUMMER TOUR 2026. La tournée, prodotta da Magellano Concerti, partirà il 12 giugno da Felizzano, in occasione dell'Oltremodo Festival.



Sarà una serie di appuntamenti imperdibili nei festival estivi: il 20 giugno a Corciano (PG) presso l'Arena 54, il 24 giugno a Perugia per L'Umbria Che Spacca, mentre il 29 giugno toccherà a Rende (CS) in occasione di UnicalFesta. Il calendario è dichiarato già in aggiornamento, segno dell'entusiasmo che circonda il giovane talento.



Al centro del tour c'è l'ultimo album di Filippucci, UN POSTO DOVE ANDARE, pubblicato il 10 aprile per Warner Records Italy. Si tratta di un progetto personale, nato dalle emozioni, dagli incontri e dalle esperienze vissute dall'artista nell'ultimo anno: un periodo fatto di prime volte, nuove connessioni e esperienze significative, che hanno contribuito a definire in modo sempre più autentico l'identità del suo percorso musicale.



I biglietti per le prime date sono già disponibili in prevendita attraverso i canali abituali. Per gli appassionati, si profila la possibilità di vivere dal vivo le atmosfere dell'elettiva poetica di Filippucci, artista che ha saputo conquistare pubblico e critica partendo dalla piccola Castiglione del Lago (PG) fino alle vette dei talent show e della scena nazionale.



Classe 2006, Filippucci si è avvicinato giovanissimo alla musica, debuttando nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia, fino ad arrivare nel 2023 alla finale del NYCanta a New York, dove ha ottenuto il secondo posto. Nel 2024 ha vissuto la svolta entrando nella scuola di Amici, distinguendosi per il suo talento e la sua scrittura intensa. Ha calcato il palco del Circo Massimo a Roma per il Capodanno 2025 come opening act e ha trionfato nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo numero 76 con il brano Laguna. L'uscita dell'album e la prima data live a Milano lo hanno confermato come uno dei giovani artisti più interessanti della nuova scena musicale italiana.



POSTI DOVE ANDARE SUMMER TOUR 2026 parte dunque come un viaggio tra emozioni, musica e crescita personale, dove ogni data sarà un'occasione per incontrare e coinvolgere nuovi ascoltatori. Il tour celebra il percorso appena iniziato di un artista che ha già lasciato il segno.