Nikon: settimana di sconti per il Black Friday e il Cyber Monday

Published

Nikon si prepara a celebrare il Black Friday e il Cyber Monday con una settimana di offerte dedicate agli appassionati di fotografia. Dal 24 novembre al 1° dicembre, sarà possibile approfittare di promozioni esclusive su un’ampia gamma di fotocamere reflex e mirrorless.

La casa giapponese ha deciso di anticipare la tradizionale corsa agli sconti, offrendo fin da lunedì 24 novembre riduzioni di prezzo su modelli di punta come le reflex D7500 e D850. Gli sconti riguarderanno anche le mirrorless Z 30, Z 5 e la nuova Z 5II, pensata per un pubblico che desidera entrare nel mondo full frame con una fotocamera compatta e performante.

Per chi cerca un prodotto dal carattere più distintivo, Nikon propone anche la Z f, fotocamera dal design ispirato all’iconica FM2. È disponibile in sei varianti di colore, unendo estetica vintage e tecnologia moderna per offrire un’esperienza fotografica unica.

Da venerdì 28 novembre, giorno del Black Friday, fino a lunedì 1° dicembre, i ribassi si estenderanno alle mirrorless di ultima generazione e a un’ampia selezione di ottiche NIKKOR Z, pensate per garantire prestazioni elevate e massima qualità d’immagine.

Tra i modelli protagonisti della promozione ci saranno la Nikon Z 8 (solo corpo macchina) e la Nikon Z 6III, disponibile in diversi formati kit per soddisfare sia i professionisti sia gli appassionati che desiderano un sistema completo e versatile.

Con questa iniziativa, Nikon conferma il proprio impegno nel rendere la fotografia di qualità accessibile a un pubblico più ampio, offrendo ai fotografi l’opportunità di aggiornare o ampliare il proprio corredo con condizioni vantaggiose. L’attenzione ai dettagli, l’affidabilità e l’innovazione restano i punti cardine di un marchio che continua a essere sinonimo di eccellenza tecnologica nel mondo dell’immagine.

Una settimana, dunque, per cogliere l’occasione e avvicinarsi alle migliori soluzioni fotografiche firmate Nikon, in vista delle festività natalizie.

