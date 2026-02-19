Nino D’Angelo: sold out la data di Eboli, il 27 giugno si chiude il tour a Pompei

Dopo un tour trionfale nei principali palasport italiani, Nino D’Angelo sceglie un luogo simbolico e carico di storia per chiudere le celebrazioni dei suoi cinquant’anni di carriera. Il 27 giugno 2026 l’artista napoletano si esibirà all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei per l’ultima tappa di “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026”, un concerto-evento pensato come punto di arrivo di un viaggio musicale lungo mezzo secolo.

La data al PalaSele di Eboli l’11 aprile 2026 ha registrato il sold out in pochissimi giorni, confermando il forte legame di D’Angelo con il pubblico. Prima del gran finale all’Anfiteatro di Pompei, il tour toccherà i principali palasport italiani con una scaletta rinnovata che attraversa i momenti più intensi della sua carriera, dagli anni Ottanta fino ai successi più recenti, passando per le melodie dei Novanta che hanno accompagnato intere generazioni.

L’artista, parlando del concerto conclusivo, ha raccontato la forte valenza simbolica della scelta di Pompei. “Era un altro sogno” – spiega Nino D’Angelo – “ci stavo dietro da vent’anni: tutti i muri stanno cadendo. Pompei è un punto d’arrivo, un luogo di alta cultura dove arriva gente da tutto il mondo. Per me è come quando andai al San Carlo. I miei 50 anni di carriera si concluderanno in un posto meraviglioso, con una data voluta dalla gente. Non ci pensavo, sono molto felice: è una chiusura fortissima. Concludere il tour agli Scavi dell’Anfiteatro di Pompei sarà un’emozione immensa: cantare in un luogo così pieno di storia e bellezza è qualcosa che ho sempre desiderato. Sarà una serata speciale, da vivere insieme, con il cuore”.

“I miei meravigliosi anni ’80… bis!” si configura come un grande racconto musicale e visivo. Ogni tappa unisce canzoni, immagini e narrazione, in una sintesi poetica di arte popolare e memoria collettiva. Dopo i successi del 2025 tra concerti sold out, riconoscimenti e nuovi progetti artistici, D’Angelo torna così nei grandi spazi live per condividere con il suo pubblico un momento unico e irripetibile.

Il concerto di Pompei, prodotto da DI.ELLE.O. e Stefano Francioni Produzioni, e distribuito da Ventidieci con la collaborazione di Anni 60 Produzioni e Blackstar Entertainment, sarà disponibile in prevendita da giovedì 19 febbraio alle ore 12. I biglietti, con prezzi compresi tra 65 e 95 euro (diritti di prevendita inclusi), rappresentano il pass per entrare in un luogo magico in cui la musica di Nino D’Angelo incontrerà la storia millenaria di Pompei.

Un appuntamento che promette di essere molto più di un concerto: una serata evento in cui il tempo, la musica e l’emozione si intrecciano, per celebrare un artista che da cinquant’anni sa parlare al cuore del suo pubblico con autenticità e passione.