Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ph: Virginia Bettoja

Spettacolo

Nino D’Angelo: sold out la data di Eboli, il 27 giugno si chiude il tour a Pompei

Published

Dopo un tour trionfale nei principali palasport italiani, Nino D’Angelo sceglie un luogo simbolico e carico di storia per chiudere le celebrazioni dei suoi cinquant’anni di carriera. Il 27 giugno 2026 l’artista napoletano si esibirà all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei per l’ultima tappa di “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026”, un concerto-evento pensato come punto di arrivo di un viaggio musicale lungo mezzo secolo.

La data al PalaSele di Eboli l’11 aprile 2026 ha registrato il sold out in pochissimi giorni, confermando il forte legame di D’Angelo con il pubblico. Prima del gran finale all’Anfiteatro di Pompei, il tour toccherà i principali palasport italiani con una scaletta rinnovata che attraversa i momenti più intensi della sua carriera, dagli anni Ottanta fino ai successi più recenti, passando per le melodie dei Novanta che hanno accompagnato intere generazioni.

L’artista, parlando del concerto conclusivo, ha raccontato la forte valenza simbolica della scelta di Pompei. “Era un altro sogno” – spiega Nino D’Angelo – “ci stavo dietro da vent’anni: tutti i muri stanno cadendo. Pompei è un punto d’arrivo, un luogo di alta cultura dove arriva gente da tutto il mondo. Per me è come quando andai al San Carlo. I miei 50 anni di carriera si concluderanno in un posto meraviglioso, con una data voluta dalla gente. Non ci pensavo, sono molto felice: è una chiusura fortissima. Concludere il tour agli Scavi dell’Anfiteatro di Pompei sarà un’emozione immensa: cantare in un luogo così pieno di storia e bellezza è qualcosa che ho sempre desiderato. Sarà una serata speciale, da vivere insieme, con il cuore”.

“I miei meravigliosi anni ’80… bis!” si configura come un grande racconto musicale e visivo. Ogni tappa unisce canzoni, immagini e narrazione, in una sintesi poetica di arte popolare e memoria collettiva. Dopo i successi del 2025 tra concerti sold out, riconoscimenti e nuovi progetti artistici, D’Angelo torna così nei grandi spazi live per condividere con il suo pubblico un momento unico e irripetibile.

Il concerto di Pompei, prodotto da DI.ELLE.O. e Stefano Francioni Produzioni, e distribuito da Ventidieci con la collaborazione di Anni 60 Produzioni e Blackstar Entertainment, sarà disponibile in prevendita da giovedì 19 febbraio alle ore 12. I biglietti, con prezzi compresi tra 65 e 95 euro (diritti di prevendita inclusi), rappresentano il pass per entrare in un luogo magico in cui la musica di Nino D’Angelo incontrerà la storia millenaria di Pompei.

Un appuntamento che promette di essere molto più di un concerto: una serata evento in cui il tempo, la musica e l’emozione si intrecciano, per celebrare un artista che da cinquant’anni sa parlare al cuore del suo pubblico con autenticità e passione.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Nino D’Angelo: sold out la data di Eboli, il 27 giugno si chiude il tour a Pompei

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Motori

Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Motori

Honda Adventure Roads 2026: arriva la nuova generazione di Adventure Riders

Spettacolo

Sequoie Music Park 2026: Subsonica, Fulminacci e Frah Quintale arricchiscono la lineup

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Motori

MINI Aceman SE: il crossover elettrico che ridefinisce la mobilità urbana tra stile, tecnologia e sostenibilità

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Motori

Toyota annuncia nuovi investimenti in una Circular Factory in Polonia

Motori

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid in viaggio verso le Olimpiadi Invernali di Nizza 2030

Spettacolo

“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”: il nuovo thriller psicologico in arrivo su Apple TV

Tecnologia

Febbraio si accende di musica: con LG la casa diventa un palcoscenico

Spettacolo

Elettra Lamborghini pronta a sorprendere Sanremo 2026 con “Voilà”

Tecnologia

Google presenta Pixel 10a: innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale a prezzo accessibile

Spettacolo

Travis Scott completa la lineup del primo Hellwatt Festival: la RCF Arena pronta ad accendersi

Motori

Renault Group: solidità e resilienza per affrontare il futuro con fiducia

Spettacolo

U2 tornano con “Days of Ash”: un EP di sei tracce tra memoria, dolore e speranza

Motori

La gamma Dacia 2026 si rinnova: design, motori ed equipaggiamenti completamente aggiornati

Motori

Tesla introduce sui suoi veicoli in Europa l’assistente IA Grok
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Dal 24 al 28 febbraio 2026, Citroën sarà protagonista della settimana più attesa dell’anno come Official Car del “Fuori Sanremo” di Radio Italia, in...

11 minuti ago

Motori

Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Alfa Romeo rafforza il suo legame con la musica italiana annunciando una nuova collaborazione di grande prestigio. Il marchio del Biscione sarà infatti Official...

16 minuti ago

Spettacolo

Sequoie Music Park 2026: Subsonica, Fulminacci e Frah Quintale arricchiscono la lineup

Si arricchisce la lineup della sesta edizione di Sequoie Music Park, la rassegna estiva che animerà il Parco delle Caserme Rosse di Bologna con...

41 minuti ago

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Leo Gassmann torna sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo con il brano “Naturale”, di cui è disponibile il pre-save. Il singolo anticipa...

4 ore ago