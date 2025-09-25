Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Nintendo sarà presente allo Sport&Fun Experience Village di Milano

Published

Milano ospiterà un evento imperdibile il 27 e 28 settembre: la terza edizione dello Sport&Fun Experience Village, un’iniziativa presentata da Eurosport. L’evento promette un mix perfetto di sport e intrattenimento, trasformando Piazza XXIV Maggio e la Darsena in un paradiso per gli appassionati di attività fisiche e giochi.

Questo festival dello sport offrirà l’opportunità di praticare diverse discipline, tra cui basket, ciclismo, climbing, fitness, padel, running, sci e tennis. Nintendo sarà protagonista con le ultime novità della sua console Nintendo Switch 2, offrendo un’area dedicata in cui i visitatori potranno mettere alla prova le loro abilità in videogiochi come *Mario Kart World* e *Donkey Kong Bananza*.

Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di vivere esperienze videoludiche all’avanguardia grazie al recente Mario Kart World, dove “tutto il mondo sarà una pista” e le corse si estenderanno fino a 24 giocatori in modalità Gran Premio e Sopravvivenza. Questo nuovo capitolo del celebre gioco di corse consente, per la prima volta, di uscire dal tracciato per esplorare liberamente il vasto ambiente di gioco.

Donkey Kong Bananza si presenta come una nuova avventura 3D platform, dove il celebre cattivone dal cuore d’oro esplorerà un mondo sotterraneo assistendo Pauline nel suo viaggio verso il sogno più grande. Sarà possibile affrontare nemici formidabili e scoprire segreti nascosti, il tutto con opzioni cooperative che sfruttano il nuovo hardware potenziato della Nintendo Switch 2.

Inoltre, Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV arricchirà l’esperienza di gioco con nuove modalità e caratteristiche avanzate introdotte dall’upgrade del pacchetto. Nuovi comandi, microfono e telecamera USB-C compatibile renderanno il party game ancora più coinvolgente e graficamente superiore.

L’appuntamento a Milano sarà un’occasione unica per testare le caratteristiche avanzate della Nintendo Switch 2, come GameChat, audio spaziale 3D, risoluzione fino a 4K e il display Full HD da 7,9″. Durante l’evento, gli appassionati potranno sperimentare l’evoluzione di questa console ibrida di nuova generazione.

Tra Piazza XXIV Maggio e la Darsena, il 27 e 28 settembre dalle ore 10:00 alle 20:00, aspettano tutti un mix esplosivo di divertimento, sport e tecnologia. Un fine settimana per tutti, dai più piccoli agli adulti, per mettersi in movimento e vivere l’intrattenimento al massimo.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Società

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

TATE MCRAE: fuori domani “TIT FOR TAT”, il nuovo brano della pop star multiplatino.

Moda

Columbia e Disney lanciano “Retro Winder Wonder”: una collezione esclusiva in stile retrò

Moda

V-Sneakers Vaneda con suola Michelin: il ritorno in città ha un nuovo passo

Giochi

Dragon Ball: Sparking! ZERO si espande con il Character Pack 2 ispirato a Dragon Ball DAIMA

Giochi

Nintendo sarà presente allo Sport&Fun Experience Village di Milano

Motori

DENZA conquista il 65° Salone Nautico di Genova con la Z9GT

Motori

Dacia Bigster: motorizzazioni efficienti offrono fino a 1.450 km di autonomia

Tecnologia

Nilox Onair: la fitness band che accompagna il benessere quotidiano

Tecnologia

OPPO Find X9 Series: debutta il chipset MediaTek Dimensity 9500

Motori

Nuova Jeep Compass debutta al Tannistest 2025 e si aprono gli ordini dell’allestimento Altitude

Spettacolo

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI festeggia 70 anni con un docufilm in prima serata su RAI 3

Motori

Mobilize Duo by TheArsenale: L’Innovazione Elettrica Esclusiva al Monaco Motor Show

Moda

Renault porta la moda oltre la passerella con “Style Your Freedom” a Milano

Motori

Nuova Nissan Micra: debutto a Rotterdam per la sesta generazione 100% elettrica

Tecnologia

Opel presenta la comunicazione luminosa basata sull’intelligenza artificiale nei veicoli autonomi

Motori

Hyundai Ioniq 9 arriva in Italia: prezzi e allestimenti

Spettacolo

TIZIANO FERRO: il 24 ottobre esce il nuovo album “SONO UN GRANDE”

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Motori

BMW iX3: debutto nazionale al Salone Auto Torino 2025, inizia l’era Neue Klasse

Motori

Raduno Suzuki 4×4 2025: avventura e panorami mozzafiato sul Gran Sasso
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Dragon Ball: Sparking! ZERO si espande con il Character Pack 2 ispirato a Dragon Ball DAIMA

L’iconico universo di Dragon Ball si espande ulteriormente con un attesissimo aggiornamento. Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato un nuovo aggiornamento per DRAGON BALL:...

15 ore ago

Giochi

Da oggi è disponibile la stagione 13 di MY HERO ULTRA RUMBLE con un nuovo personaggio giocabile

Ciao ai fan ! La tanto attesa Stagione 13 di My Hero Ultra Rumble ha preso il via e segna un capitolo speciale per il...

2 giorni ago

Giochi

Evento Imperdibile a Roma: Piazza del GCC Pokémon Pocket arriva nella Città Eterna

Giocatori e appassionati di Pokémon, segnatevi queste date! The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo di un evento esclusivo nel cuore di Roma, presso...

3 giorni ago

Giochi

Montegrappa e PAC-MAN: nasce Ghostwriter, la penna che celebra un’icona degli anni ’80

Il mondo della scrittura incontra quello dei videogiochi in un debutto sorprendente: Montegrappa presenta PAC-MAN: Ghostwriter, una creazione che unisce l’artigianato italiano all’energia positiva...

4 giorni ago