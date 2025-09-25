Nintendo sarà presente allo Sport&Fun Experience Village di Milano

Milano ospiterà un evento imperdibile il 27 e 28 settembre: la terza edizione dello Sport&Fun Experience Village, un’iniziativa presentata da Eurosport. L’evento promette un mix perfetto di sport e intrattenimento, trasformando Piazza XXIV Maggio e la Darsena in un paradiso per gli appassionati di attività fisiche e giochi.

Questo festival dello sport offrirà l’opportunità di praticare diverse discipline, tra cui basket, ciclismo, climbing, fitness, padel, running, sci e tennis. Nintendo sarà protagonista con le ultime novità della sua console Nintendo Switch 2, offrendo un’area dedicata in cui i visitatori potranno mettere alla prova le loro abilità in videogiochi come *Mario Kart World* e *Donkey Kong Bananza*.

Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di vivere esperienze videoludiche all’avanguardia grazie al recente Mario Kart World, dove “tutto il mondo sarà una pista” e le corse si estenderanno fino a 24 giocatori in modalità Gran Premio e Sopravvivenza. Questo nuovo capitolo del celebre gioco di corse consente, per la prima volta, di uscire dal tracciato per esplorare liberamente il vasto ambiente di gioco.

Donkey Kong Bananza si presenta come una nuova avventura 3D platform, dove il celebre cattivone dal cuore d’oro esplorerà un mondo sotterraneo assistendo Pauline nel suo viaggio verso il sogno più grande. Sarà possibile affrontare nemici formidabili e scoprire segreti nascosti, il tutto con opzioni cooperative che sfruttano il nuovo hardware potenziato della Nintendo Switch 2.

Inoltre, Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV arricchirà l’esperienza di gioco con nuove modalità e caratteristiche avanzate introdotte dall’upgrade del pacchetto. Nuovi comandi, microfono e telecamera USB-C compatibile renderanno il party game ancora più coinvolgente e graficamente superiore.

L’appuntamento a Milano sarà un’occasione unica per testare le caratteristiche avanzate della Nintendo Switch 2, come GameChat, audio spaziale 3D, risoluzione fino a 4K e il display Full HD da 7,9″. Durante l’evento, gli appassionati potranno sperimentare l’evoluzione di questa console ibrida di nuova generazione.

Tra Piazza XXIV Maggio e la Darsena, il 27 e 28 settembre dalle ore 10:00 alle 20:00, aspettano tutti un mix esplosivo di divertimento, sport e tecnologia. Un fine settimana per tutti, dai più piccoli agli adulti, per mettersi in movimento e vivere l’intrattenimento al massimo.