Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Nissan sarà sponsor e Official Automotive Partner della quattordicesima edizione della We Run Rome 2025, la tradizionale corsa di fine anno che il prossimo 31 dicembre animerà il centro storico della capitale. L’evento, organizzato da Atleticom Asd con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, CONI, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Sport e Salute, è la corsa di 10 chilometri più partecipata d’Italia.

Due Nissan Qashqai e-POWER accompagneranno la manifestazione nel ruolo di Official Car e timekeeper, aprendo e chiudendo la gara che vedrà migliaia di runner attraversare luoghi simbolo di Roma come il Circo Massimo, Piazza Venezia, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Villa Borghese, Via Veneto, Via dei Fori Imperiali e Colosseo, con partenza e arrivo fissati alle Terme di Caracalla. Anche i giudici e la direzione di gara si muoveranno a bordo dei crossover elettrificati Nissan Qashqai e X-Trail.

In occasione della manifestazione, il Qashqai e-POWER sarà esposto al The Social Hub dal 27 al 30 dicembre e alle Terme di Caracalla il 31 dicembre, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire da vicino la nuova generazione della tecnologia ibrida di Nissan.

La terza generazione di e-POWER rappresenta un passo avanti nel percorso di elettrificazione del marchio. Si tratta di un’innovazione che coniuga il piacere della guida elettrica con la praticità del motore termico, che non necessita di ricarica alla spina. Un sistema unico, nel quale il motore elettrico muove sempre le ruote, mentre quello termico produce energia per alimentarlo.

Rispetto alla versione precedente, il nuovo Qashqai e-POWER offre consumi ridotti del 12% e un’autonomia aumentata del 13%, con una percorrenza di 22 km con un litro di benzina e oltre 1.200 km con un pieno. Anche le emissioni di CO2 scendono del 12%, passando da 116 a 102 g/km, mentre il comfort a bordo cresce grazie a un abitacolo più silenzioso di 5,6 dB.

In modalità Sport, la potenza complessiva raggiunge i 205 CV, 15 in più rispetto al passato. Gli intervalli di manutenzione si allungano da 15.000 a 20.000 km, riducendo così i costi di gestione. Alla base di questo miglioramento, un motore termico completamente riprogettato, con un’efficienza termica del 42%, e un nuovo schema tecnico Nissan 5-in-1 che integra in un unico modulo i componenti elettrici – motore, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore – ora più leggeri e compatti.

Aggiornamenti importanti riguardano anche le tecnologie di sicurezza, assistenza alla guida e connettività. Nissan conferma la garanzia standard di 3 anni per il veicolo e 5 anni su propulsore e batteria, con la possibilità di estendere la copertura fino a 10 anni o 200.000 km tramite il programma Nissan More.

Il nuovo Qashqai e-POWER sarà disponibile sul mercato italiano a partire da 38.100 euro, solo 200 euro in più rispetto alla generazione precedente, per un incremento di prezzo di appena lo 0,7%.

Con questa partnership, Nissan ribadisce il proprio impegno per una mobilità sostenibile che sappia coniugare efficienza, innovazione e rispetto per l’ambiente. Alla We Run Rome 2025, il binomio tra sport e tecnologia sarà il simbolo perfetto di una visione condivisa: correre verso il futuro, con energia e passione.

