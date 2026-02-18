Connect with us

Spettacolo

Nitro pronto a infiammare i palchi italiani con l’“Incubi Tour”

Published

Manca poco più di un mese al ritorno live di Nitro, una delle voci più potenti e originali del rap italiano. Il 24 marzo partirà dall’Hiroshima Mon Amour di Torino – già sold out – il suo nuovo “Incubi Tour”, dieci date che porteranno l’artista in giro per l’Italia tra sogni, contrasti e una rabbia elegante che ormai è diventata il suo marchio di fabbrica.

In attesa dell’inizio del tour, Nitro ha voluto offrire al pubblico una speciale anticipazione pubblicando su YouTube una live session unplugged, registrata durante la Music Week di novembre. Affiancato dai chitarristi Luca Bologna e Jacopo Boschi, il rapper ha reinterpretato in chiave acustica alcuni dei suoi brani più amati, tra cui “Luci Blu”, “Ti Direi”, “Elon Musk” e l’intramontabile “Pleasantville”. Una performance intima, capace di svelare una nuova prospettiva sulla sua musica e sul lato più autentico del rap, nudo e senza filtri.

Il tour, organizzato e prodotto da Me Next e Next Show, toccherà dieci città, da nord a sud, con un calendario fitto che conferma l’entusiasmo del pubblico:
24 marzo Torino (Hiroshima Mon Amour – sold out); 26 marzo Bari (Demodé Club); 28 marzo Napoli (Duel Club); 29 marzo Roma (Orion Arena); 1 aprile Milano (Fabrique); 10 aprile Genova (Crazy Bull); 11 aprile Bologna (TPO); 12 aprile Padova (Hall); 17 aprile Perugia (Afterlife Club); 18 aprile Firenze (Viper Theatre).

Ogni tappa sarà molto più di un concerto: sarà un viaggio dentro la mente di Nitro, dove realtà e visioni si intrecciano, e le parole diventano l’unico modo per restare lucidi. “Incubi” è l’ultima tappa di un percorso artistico che riflette identità, disagio e consapevolezza. Un album nato per raccontare la complessità dell’essere umano e trasformarla in musica, seguendo la linea emotiva che da sempre caratterizza l’artista.

Nitro porterà in tour non solo le nuove tracce del suo ultimo album, ma anche i brani che lo hanno reso uno dei protagonisti assoluti del rap italiano. L’artista promette di creare sui palchi un universo sonoro dove convivono luci e ombre, fragilità e forza, rimorsi e speranze: un’esplosione di energia che attraverserà tutto il Paese.

Con un palmarès impressionante – 14 dischi di platino e 12 d’oro – Nitro si conferma un punto di riferimento per una generazione che vede nel suo linguaggio diretto e sincero uno specchio di sé. Dall’esordio con *Suicidol* ai successi di *No Comment*, *GarbAge* e *OUTSIDER*, fino all’ultimo lavoro “Incubi”, pubblicato a novembre, ogni progetto ha segnato un’evoluzione artistica coerente e coraggiosa.

Nel 2025, con i singoli “Scappa” e “Storia di un artista”, Nitro aveva già preparato il terreno per il suo nuovo capitolo musicale, aprendo la strada a un sound più maturo ma sempre fedele alla sua identità. Oggi, con l’“Incubi Tour”, è pronto a riportare quella stessa energia sul palco, offrendo ai fan un’esperienza intensa e totalizzante.

Nitro è pronto a trasformare ogni tappa del tour in un rito collettivo, dove musica, parole e visioni si incontrano per dar vita a un dialogo sincero con il pubblico. Un ritorno che promette di lasciare il segno nella primavera del 2026.

